"ВТБ Капитал" поднял оценку акций Polymetal на 13%, сохранив рекомендацию "держать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций Polymetal (MOEX: POLY) с 9,60 фунта стерлингов до 10,80 фунта стерлингов за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Polymetal, основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 10,23 фунта стерлингов за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 11,51 фунта стерлингов за штуку.