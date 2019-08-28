UBS начал анализ "Полюса" с рекомендацией "покупать" для его GDR

Инвестиционный банк UBS начал анализ ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), сообщается в обзоре банка.

Рекомендация для глобальных депозитарных расписок (GDR) компании была дана "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Полюса", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $54,69 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $56,65 за штуку.