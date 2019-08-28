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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок нефти: значительно падение запасов в США добавляет оптимизма - БКС
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28 августа 2019 года 10:17
Рынок нефти: значительно падение запасов в США добавляет оптимизма - БКС
"Нефтяные котировки завершили торговую сессию вторника ростом и сохраняют аналогичную динамику в среду утром. Поддержку оказала статистика по запасам от Американского института нефти (API), опубликованная вчера вечером. Вечером будут опубликованы данные по запасам от Управления энергетической информации США (EIA), в 17:30мск, которые считаются более достоверными, чем API, и будут внимательно отслеживаться участниками рынка. Если официальные цифры подтвердят данные API, то это будет самое большое еженедельное снижение за последние девять недель и позитивный сигнал для нефтяного рынка, способствующий фиксации цен выше $60 за баррель Brent. Также спред Brent-WTI может еще больше сузиться, так как снижение запасов окажет поддержку американскому "бенчмарку", - отмечает в комментарии эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.
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28 августа 2019 года 14:17
"Европейский рынок природного газа перенасыщен, и понижательное давление на цены сохраняется. Запасы сырья показали сезонные пиковые значения на два месяца раньше обычного и могут достичь максимально допустимых уровней. Это предвещает непростые времена на рынке, однако ввиду текущих низких цен мы... читать дальше
.28 августа 2019 года 11:03
Сохраняющаяся неопределенность по торговой войне между США и Китаем ограничивает позитивные настроения нефтяного рынка - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки заметно выросли накануне и в утренние часы среды остаются в районе отметки $60/bbl (Brent). Поддержку ценам на нефть вчера оказала отраслевая статистика от Американского института нефти (API), в соответствии с которой запасы сырой нефти на прошлой неделе в Штатах сократились... читать дальше
.28 августа 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются незначительно и разнонаправленно в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок продолжают подъем в среду. читать дальше
.27 августа 2019 года 17:48
Эскалация торговой войны усилит китайскую диверсификацию, и тогда цены на золото легко могут дойти до 2000 долларов за унцию - ИК QBF
"Не секрет, что центральные банки по всему миру являются крупными покупателями золота. Их доля в общемировом спросе на желтый металл составляет 10%. За первое полугодие 2019 года центробанки приобрели 374 тонны золота. В последние годы в лидеры по покупке золота вышли Россия, Турция и Казахстан.... читать дальше
.27 августа 2019 года 17:23
"Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются во вторник с повышением, но в пределах диапазона волатильности понедельника. Инвесторы не спешат продавать нефть, так как при тех или иных заявлениях о прогрессе по сделке между США и Китаем цена легко может уйти выше 60 долларов за баррель. С другой... читать дальше
.27 августа 2019 года 16:26
"Во вторник нефтяные котировки "курсируют" вблизи отметки $59 за баррель. Несколько попыток пробраться к уровню $60 в течение дня не увенчались успехом. На нефтяном рынке продолжают превалировать пессимистичные настроения, связанные главным образом с опасениями сокращения спроса на сырье во второй... читать дальше
.27 августа 2019 года 14:01
"Индекс деловых настроений в Германии от института исследований экономики Ifo продолжил снижение в августе и теперь уверенно обосновался в отрицательной зоне. Проблемы в автомобильной промышленности ФРГ сохраняются, динамика экспорта ухудшается, а внутренний спрос оказывается неспособным... читать дальше
.27 августа 2019 года 13:21
"Медь, которую часто рассматривают в качестве индикатора динамики мировой экономики из-за широкой сферы ее применения, оказалась одной из главных "жертв" последнего обострения торговых споров между США и Китаем. На фоне сильных "медвежьих" настроений котировки металла опустились до минимума за... читать дальше
.27 августа 2019 года 10:56
"Нефть марки Brent по итогам торговой сессии понедельника прибавила $0,35 или 0,6%, восстановившись до $58,28 за баррель. В начале торгов поддержку ценам оказали надежды на возобновление торговых переговоров между США и Китаем. Накануне Трамп сообщил о том, что представители США приняли звонки от... читать дальше
.27 августа 2019 года 10:43
"Фьючерсы на Brent завершили понедельник на отрицательной территории - ниже $59 за баррель. Сентимент на рынке остается негативным, а с технической точки зрения котировки, находятся в "медвежьем" тренде и могут продолжить снижение со следующей целью в районе $54-55 за баррель. Reuters в... читать дальше
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