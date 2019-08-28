Рынок нефти: значительно падение запасов в США добавляет оптимизма - БКС

"Нефтяные котировки завершили торговую сессию вторника ростом и сохраняют аналогичную динамику в среду утром. Поддержку оказала статистика по запасам от Американского института нефти (API), опубликованная вчера вечером. Вечером будут опубликованы данные по запасам от Управления энергетической информации США (EIA), в 17:30мск, которые считаются более достоверными, чем API, и будут внимательно отслеживаться участниками рынка. Если официальные цифры подтвердят данные API, то это будет самое большое еженедельное снижение за последние девять недель и позитивный сигнал для нефтяного рынка, способствующий фиксации цен выше $60 за баррель Brent. Также спред Brent-WTI может еще больше сузиться, так как снижение запасов окажет поддержку американскому "бенчмарку", - отмечает в комментарии эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.