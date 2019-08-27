"Весовые" акции тянут рынок вниз - Промсвязьбанк

"Российский фондовый рынок во вторник показывает невыразительную динамику, попытки отыграть утренние потери не увенчались успехом, к концу торговой сессии коррекционное движение только усилилось. Индекс МосБиржи (-0,7%) выпал из диапазона 2650-2700 пунктов и откатился к уровням пятницы, индекс РТС теряет более 1%. Рост наблюдается в отдельных бумагах, "весовые" же акции тянут рынок вниз. Европейские и американские индексы корректируются, цены на нефть при этом стабильны и торгуются вблизи 59 долл./барр. В целом настроения на глобальных рынках продолжает поддерживает ситуация с торговым противостоянием США-Китай, где обе стороны высказались за готовность вернуться к переговорам, но пока не предприняли конкретных действий для сближения позиций. В отсутствие большого количества макроэкономической статистику вплоть до четверга, когда выйдет данные по ВВП США за 2й кв., спекуляции вокруг торгового противостояния будут определять настроения инвесторов", - комментирует ситуацию главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.