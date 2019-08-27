Газпромбанк возобновил анализ НОВАТЭКа с рекомендацией "на уровне рынка" для его GDR

Газпромбанк (MOEX: GZPR) возобновил анализ "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), сообщается в обзоре аналитиков банка Кирилла Бахтина, Евгении Дышлюк и Марии Мартыновой.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа", рассчитанная экспертами, составляет $207 за штуку. Рекомендация для этих бумаг была дана "на уровне рынка".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "НОВАТЭКа", основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет $204,1 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать" ("на уровне рынка").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $192,5 за штуку.