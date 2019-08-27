Фондовый рынок пока не готов к резким движениям в какую-либо сторону - "Открытие Брокер"

"Отечественный рынок акций не может стоять в стороне от мировых тенденций и торговался преимущественно в "минусе" в первой половине дня при довольно высоких объёмах. Фондовый рынок пока не готов к резким движениям в какую-либо сторону. Торговая война, хотя и создаёт новые возможности для РФ, но всё же является негативом для глобального сырьевого рынка. К тому же непредсказуемость Д. Трампа заставляет мировые деньги "бежать" от риска в наиболее ликвидные инструменты. Впрочем, ситуация должна каким-то образом проясниться в ближайшие дни - либо Китай подтвердит готовность к новому раунду переговоров, либо 1 сентября станет точкой отсчёта очередного глобального провала активов", - отмечает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.