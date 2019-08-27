Рынок акций РФ не находит драйверов для восходящего движения - ИК "Велес Капитал"

"Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии находились в "минусе", оставаясь под давлением сопротивлений 2680 пунктов и 1290 пунктов. Рынок РФ не находит драйверов для восходящего движения и продолжает ощущать слабость", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.