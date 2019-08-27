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27 августа 2019 года 15:22
Рублевые облигации третьего эшелона - одни из бенефициаров значительного спроса на годовом горизонте - ИК "Велес Капитал"
"В течение последних трех месяцев облигации корпоративного сектора отстают от позитивной динамики государственного долга, что привело к расширению кредитных спредов. На среднесрочном и долгосрочном горизонте инвестирования мы ожидаем устранения фундаментальной неэффективности и сужения премии рублевых выпусков компаний и банков относительно российских гособлигаций на 30-70 бп. Мы решили обратить внимание на долговые инструменты третьего эшелона, поскольку за последние два месяца прошло несколько интересных размещений, свидетельствующих о "здоровом аппетите" инвесторов, несмотря на волатильность глобальных рынков. Кроме того, согласно нашему модельному индексу, большое количество выпусков третьего эшелона выглядит наиболее недооцененными по сравнению со сверстниками из более высокой рейтинговой группы, хотя кредитный профиль эмитентов не менялся в худшую сторону. Рекомендуем точечные покупки облигаций, имеющих потенциал роста цены за счет сохранения "аппетита на риск" и устранения фундаментальной неэффективности: СэтлГрБ1Р2 (10,43%), ЖКХРСЯ БО1 (12,8%) и РитейлБФ01 (10,13%)", - говорится в обзоре ИК "Велес Капитал".
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27 августа 2019 года 17:48
Эскалация торговой войны усилит китайскую диверсификацию, и тогда цены на золото легко могут дойти до 2000 долларов за унцию - ИК QBF
"Не секрет, что центральные банки по всему миру являются крупными покупателями золота. Их доля в общемировом спросе на желтый металл составляет 10%. За первое полугодие 2019 года центробанки приобрели 374 тонны золота. В последние годы в лидеры по покупке золота вышли Россия, Турция и Казахстан.... читать дальше
.27 августа 2019 года 17:23
"Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются во вторник с повышением, но в пределах диапазона волатильности понедельника. Инвесторы не спешат продавать нефть, так как при тех или иных заявлениях о прогрессе по сделке между США и Китаем цена легко может уйти выше 60 долларов за баррель. С другой... читать дальше
.27 августа 2019 года 16:26
"Во вторник нефтяные котировки "курсируют" вблизи отметки $59 за баррель. Несколько попыток пробраться к уровню $60 в течение дня не увенчались успехом. На нефтяном рынке продолжают превалировать пессимистичные настроения, связанные главным образом с опасениями сокращения спроса на сырье во второй... читать дальше
.27 августа 2019 года 14:01
"Индекс деловых настроений в Германии от института исследований экономики Ifo продолжил снижение в августе и теперь уверенно обосновался в отрицательной зоне. Проблемы в автомобильной промышленности ФРГ сохраняются, динамика экспорта ухудшается, а внутренний спрос оказывается неспособным... читать дальше
.27 августа 2019 года 13:21
"Медь, которую часто рассматривают в качестве индикатора динамики мировой экономики из-за широкой сферы ее применения, оказалась одной из главных "жертв" последнего обострения торговых споров между США и Китаем. На фоне сильных "медвежьих" настроений котировки металла опустились до минимума за... читать дальше
.27 августа 2019 года 10:56
"Нефть марки Brent по итогам торговой сессии понедельника прибавила $0,35 или 0,6%, восстановившись до $58,28 за баррель. В начале торгов поддержку ценам оказали надежды на возобновление торговых переговоров между США и Китаем. Накануне Трамп сообщил о том, что представители США приняли звонки от... читать дальше
.27 августа 2019 года 10:43
"Фьючерсы на Brent завершили понедельник на отрицательной территории - ниже $59 за баррель. Сентимент на рынке остается негативным, а с технической точки зрения котировки, находятся в "медвежьем" тренде и могут продолжить снижение со следующей целью в районе $54-55 за баррель. Reuters в... читать дальше
.27 августа 2019 года 10:21
Опасаемся ухода Brent к 56-55 долл./барр. по мере переоценки инвесторами ситуации с торговой войной - Промсвязьбанк
"Нефть остается зажатой в диапазоне 58-60 долл./барр. В понедельник поступали противоречивые новости относительно торгового противостояния США и КНР, которые привели только к повышенной волатильности в сырье, так как конкретики никакой не появилось в итоге. Неопределенность остается основной... читать дальше
.27 августа 2019 года 10:07
"Пара EUR/USD в понедельник вернулась к 1,1100, не сумев развить рост: распродажи доллара довольно скоро прекратились, поддержав ожидания снижении ставок после речей ФРС. Одновременно с этим падение деловых настроений Германии до 7-летних минимумов освежило страхи перед рецессией крупнейшей... читать дальше
.27 августа 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы показали уверенный рост в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном поднимаются во вторник. Цены на нефть поднимаются во вторник. читать дальше
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