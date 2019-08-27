Рублевые облигации третьего эшелона - одни из бенефициаров значительного спроса на годовом горизонте - ИК "Велес Капитал"

"В течение последних трех месяцев облигации корпоративного сектора отстают от позитивной динамики государственного долга, что привело к расширению кредитных спредов. На среднесрочном и долгосрочном горизонте инвестирования мы ожидаем устранения фундаментальной неэффективности и сужения премии рублевых выпусков компаний и банков относительно российских гособлигаций на 30-70 бп. Мы решили обратить внимание на долговые инструменты третьего эшелона, поскольку за последние два месяца прошло несколько интересных размещений, свидетельствующих о "здоровом аппетите" инвесторов, несмотря на волатильность глобальных рынков. Кроме того, согласно нашему модельному индексу, большое количество выпусков третьего эшелона выглядит наиболее недооцененными по сравнению со сверстниками из более высокой рейтинговой группы, хотя кредитный профиль эмитентов не менялся в худшую сторону. Рекомендуем точечные покупки облигаций, имеющих потенциал роста цены за счет сохранения "аппетита на риск" и устранения фундаментальной неэффективности: СэтлГрБ1Р2 (10,43%), ЖКХРСЯ БО1 (12,8%) и РитейлБФ01 (10,13%)", - говорится в обзоре ИК "Велес Капитал".