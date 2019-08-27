Драйвером для Polymetal должно стать увеличение цен на золото, производства на основных месторождениях и выход на пиковые показатели в новых проектах - Промсвязьбанк

"Во вторник финансовые результаты за 1П 2019 г. представил Polymetal, которые вполне ожидаемо оказались сильными благодаря улучшению операционных показателей. Наибольший вклад в конечный результат внес выход на полную проектную мощность производства на Кызыле – на него приходится 21% выручки Группы и 35% EBITDA. Ценовой фактор значительного влияния не оказал, но во втором полугодии должен позитивно отразиться на финпоказателях, как и фактор сезонности – компания рассчитывает на рост добычи и реализации. Промежуточный дивиденд составит 0,2 долл./акция – дивидендная отсечка 5 сентября (текущая доходность 1,4%). Долговая нагрузка остается приемлемой, - отмечает в обзоре Промсвязьбанка главный аналитик Роман Антонов. - В связи с повышенной волатильностью на глобальных рынках акции золотодобывающих компаний стали основными бенефициарами роста цен на золото и серебро, что делает их на данный момент привлекательными инвестиционными идеями. Драйвером для роста стоимости акций Polymetal помимо роста цен на золото в среднесрочной перспективе должно стать увеличение производства на основных месторождениях и выход на пиковые показатели в новых проектах".