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27 августа 2019 года 14:36
БКС открыл новую торговую идею: "Лонг в акциях Интер РАО" на фоне падения котировок
"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею: "Лонг в акциях "Интер РАО" (MOEX: IRAO) после падения котировок бумаг компании на 20% за два месяца, сообщается в обзоре инвестбанка. "Мы не видим причин для такой просадки, учитывая довольное сильные финансовые результаты за второй квартал 2019 года по МСФО и наличие среднесрочных катализаторов", - считают аналитики. Как отмечают эксперты, бумаги "Интер РАО" выглядят привлекательнее российских аналогов. "Мы ожидаем, что цена акций "Интер РАО" отразит фундаментальные факторы и получит поддержку в форме обновленной долгосрочной стратегии", - отмечают они.
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Компании упоминаемые в новости: Интер РАО
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