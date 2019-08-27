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27 августа 2019 года 14:01
Рынки ждут действий от ЕЦБ на фоне угрозы рецессии в Германии - Julius Baer
"Индекс деловых настроений в Германии от института исследований экономики Ifo продолжил снижение в августе и теперь уверенно обосновался в отрицательной зоне. Проблемы в автомобильной промышленности ФРГ сохраняются, динамика экспорта ухудшается, а внутренний спрос оказывается неспособным компенсировать имеющийся негатив. Тогда как местные власти не спешат принимать меры, основная нагрузка по поддержке деловой конъюнктуры ложится на плечи Европейского центрального банка (ЕЦБ). Растущие риски рецессии в Германии заставляют инвесторов ждать поддержки со стороны регулятора. В прошлый раз, когда центробанк запустил масштабную программу покупки активов, спред по корпоративным облигациям продемонстрировал существенное снижение. Мы по-прежнему видим потенциал для подобной динамики и сохраняем позитивную оценку по корпоративным облигациям европейских компаний с низким рейтингом до тех пор, пока не будут объявлены детали новых мер поддержки экономики. Эти бумаги могут оказаться в списке покупок ЕЦБ", - отмечает в комментарии руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.
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27 августа 2019 года 17:48
Эскалация торговой войны усилит китайскую диверсификацию, и тогда цены на золото легко могут дойти до 2000 долларов за унцию - ИК QBF
"Не секрет, что центральные банки по всему миру являются крупными покупателями золота. Их доля в общемировом спросе на желтый металл составляет 10%. За первое полугодие 2019 года центробанки приобрели 374 тонны золота. В последние годы в лидеры по покупке золота вышли Россия, Турция и Казахстан.... читать дальше
.27 августа 2019 года 17:23
"Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются во вторник с повышением, но в пределах диапазона волатильности понедельника. Инвесторы не спешат продавать нефть, так как при тех или иных заявлениях о прогрессе по сделке между США и Китаем цена легко может уйти выше 60 долларов за баррель. С другой... читать дальше
.27 августа 2019 года 16:26
"Во вторник нефтяные котировки "курсируют" вблизи отметки $59 за баррель. Несколько попыток пробраться к уровню $60 в течение дня не увенчались успехом. На нефтяном рынке продолжают превалировать пессимистичные настроения, связанные главным образом с опасениями сокращения спроса на сырье во второй... читать дальше
.27 августа 2019 года 13:21
"Медь, которую часто рассматривают в качестве индикатора динамики мировой экономики из-за широкой сферы ее применения, оказалась одной из главных "жертв" последнего обострения торговых споров между США и Китаем. На фоне сильных "медвежьих" настроений котировки металла опустились до минимума за... читать дальше
.27 августа 2019 года 10:56
"Нефть марки Brent по итогам торговой сессии понедельника прибавила $0,35 или 0,6%, восстановившись до $58,28 за баррель. В начале торгов поддержку ценам оказали надежды на возобновление торговых переговоров между США и Китаем. Накануне Трамп сообщил о том, что представители США приняли звонки от... читать дальше
.27 августа 2019 года 10:43
"Фьючерсы на Brent завершили понедельник на отрицательной территории - ниже $59 за баррель. Сентимент на рынке остается негативным, а с технической точки зрения котировки, находятся в "медвежьем" тренде и могут продолжить снижение со следующей целью в районе $54-55 за баррель. Reuters в... читать дальше
.27 августа 2019 года 10:21
Опасаемся ухода Brent к 56-55 долл./барр. по мере переоценки инвесторами ситуации с торговой войной - Промсвязьбанк
"Нефть остается зажатой в диапазоне 58-60 долл./барр. В понедельник поступали противоречивые новости относительно торгового противостояния США и КНР, которые привели только к повышенной волатильности в сырье, так как конкретики никакой не появилось в итоге. Неопределенность остается основной... читать дальше
.27 августа 2019 года 10:07
"Пара EUR/USD в понедельник вернулась к 1,1100, не сумев развить рост: распродажи доллара довольно скоро прекратились, поддержав ожидания снижении ставок после речей ФРС. Одновременно с этим падение деловых настроений Германии до 7-летних минимумов освежило страхи перед рецессией крупнейшей... читать дальше
.27 августа 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы показали уверенный рост в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном поднимаются во вторник. Цены на нефть поднимаются во вторник. читать дальше
.27 августа 2019 года 09:11
"Цены на нефть сейчас ориентируются не только на торговые споры, но и на возможное улучшение отношений США и Ирана. Европа готова выступить посредником ради возвращения к переговорам, однако противоречия между странами велики. Как и в случае с торговлей у трейдеров есть краткосрочные позитив от... читать дальше
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