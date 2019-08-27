Рынки ждут действий от ЕЦБ на фоне угрозы рецессии в Германии - Julius Baer

"Индекс деловых настроений в Германии от института исследований экономики Ifo продолжил снижение в августе и теперь уверенно обосновался в отрицательной зоне. Проблемы в автомобильной промышленности ФРГ сохраняются, динамика экспорта ухудшается, а внутренний спрос оказывается неспособным компенсировать имеющийся негатив. Тогда как местные власти не спешат принимать меры, основная нагрузка по поддержке деловой конъюнктуры ложится на плечи Европейского центрального банка (ЕЦБ). Растущие риски рецессии в Германии заставляют инвесторов ждать поддержки со стороны регулятора. В прошлый раз, когда центробанк запустил масштабную программу покупки активов, спред по корпоративным облигациям продемонстрировал существенное снижение. Мы по-прежнему видим потенциал для подобной динамики и сохраняем позитивную оценку по корпоративным облигациям европейских компаний с низким рейтингом до тех пор, пока не будут объявлены детали новых мер поддержки экономики. Эти бумаги могут оказаться в списке покупок ЕЦБ", - отмечает в комментарии руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.