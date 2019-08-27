В целом считаем финансовые результаты "Детского мира" за 2К19 по МСФО нейтральными - Альфа-банк

"Детский мир" в понедельник представил финансовые результаты за 2К19 по МСФО, соответствующие ожиданиям рынка. Выручка за 2К19 выросла на 16,3% г/г, немного ускорившись в сравнении с 1К19, что соответствует операционным результатам, опубликованным ранее. Валовая рентабельность оказалась на 1,1 п. п. ниже г/г на фоне продолжающихся инвестиций в цены. Это было нейтрализовано улучшением операционной эффективности, главным образом за счет экономии в части арендных расходов (которые снизились на 0,9 п. п. г/г в процентном отношении к выручке). В итоге скорректированная рентабельность EBITDA не изменилась в годовом сопоставлении, составив 12,4% и соответствуя консенсус-прогнозу рынка. Компания повысила свой прогноз по открытию как минимум до 90 магазинов в 2019 г. (против 80, которые ожидались ранее). В целом мы считаем результаты нейтральными, учитывая, что они соответствуют консенсус-прогнозу, но они, по всей видимости, будут иметь ограниченный эффект на динамику акций, учитывая потенциальные изменения в структуре акционеров и долгосрочный риск, связанный с демографической ситуацией", - говорится в обзоре аналитиков Альфа-банка.