Глобальный негатив может ослабить рубль в сентябре - БКС

"По нашим оценкам, в сентябре рубль может испытать умеренное ослабление. Согласно базовому сценарию, курс рубля в течение предстоящего месяца будет колебаться в пределах значений 66-67,5. Основой для данного тренда может послужить эффект торговых войн, который создает все более серьезное давление на стоимость энергоносителей, сырьевые валюты и в целом снижает глобальные "аппетиты" к риску.

Так или иначе капиталы могут начать фронтально уходить из юаня и других валют emerging markets, включая рубль, в "тихие гавани", такие как японская иена и швейцарский франк, а также классический хедж-актив - золото.

В негативном ключе проецироваться на российскую валюту в начале осени может также ситуация в других развивающихся странах. Так, к власти в Аргентине в октябре в результате выборов могут прийти левые популисты. Это существенно повышает шансы на дефолт и без того ослабленного латиноамериканского государства. Вызывает у нас опасения и ситуация в Турции. Местная лира снова начала падать, что опять же создает потенциальные риски для всех развивающихся валют.

Вместе с тем ожидаемое снижение ключевой ставки Банком России также в теории играет против рубля, хотя перед уменьшением ставки, как правило, растет спрос на ОФЗ, что несколько выправляет ситуацию. Ключевая ставка в РФ может быть снижена из-за наметившегося тренда на уменьшение инфляции, а также в связи с желанием Банка России способствовать активизации экономического роста через сокращение ставок по кредитам.

Для рубля в сентябре будут действовать и факторы поддержки. Например, спрос на рублевый долг остается повышенным. ОФЗ пока не затронули санкции, а реальные процентные ставки в России остаются положительными на фоне отрицательной доходности многих активов в Европе и Японии. Кроме того, Россия - одна из немногих развивающихся стран с двойным профицитом - бюджета и текущего счета. Это привлекает в рублевые активы спекулятивный капитал во времена экономической турбулентности.

Да и в западных странах торговая война может вынудить регуляторов более агрессивно снижать ставки, а правительства - вводить новые налоговые стимулы, что может частично нейтрализовать негативный эффект от торговых войн, который пока носит во многом психологический характер. В США, к примеру, обсуждается возможность снижения налога на прирост капитальной стоимости.

Наконец, нельзя исключать позитивных подвижек в торговых переговорах США и КНР. В Пекине хотят разрешить торговый спор с США путем "спокойных" переговоров и выступают решительно против эскалации конфликта, заявил на днях вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Если позитивный сценарий по торговым переговорам получит развитие, рубль вполне может укрепиться до 64,5-65 за доллар", - отмечает в своем комментарии старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.