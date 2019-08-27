В паре с евро актуальность сохраняет диапазон 73-74 рубля - "Нордеа Банк"

"Рубль постепенно утрачивает внутреннюю поддержку от налогового периода, который завершается в среду уплатой налога на прибыль. С середины августа на фоне налогового периода рубль был одной из немногих валют развивающихся стран, продемонстрировавших укрепление, вероятно, в том числе благодаря фактору налогового периода. В отсутствие данного фактора поддержки и с сохранением крайне высокой степени неопределенности по торговой войне шансы рубля устойчиво закрепиться ниже отметки 66 в паре с долларом не слишком велики. В паре с евро актуальность сохраняет диапазон 73-74. При этом рубль по-прежнему сохраняет шансы на умеренное укрепление в паре с европейской валютой в свете не самых сильных позиций евро на международном валютном рынке. Негативными факторами для евро выступают вчерашние слабые данные по экономической активности в Германии от Ifo, а также вероятное сохранение слабой динамики по инфляции в еврозоне (статистика за август будет опубликована в пятницу). В целом динамика рубля продолжает преимущественно определяться настроениями на глобальных площадках по теме торговых войн. Слабость китайского юаня, являющегося сейчас барометром настроений на рынках, препятствует восстановлению "аппетита" к риску", - комментируют ситуацию аналитики "Нордеа Банка".