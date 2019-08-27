До конца года устойчивого ослабления российской валюты не произойдет - РФПИ

"Прохождение основных налоговых выплат вчера способно понизить степень поддержки со стороны экспортных потоков, что может поддержать волатильность рубля на повышенном уровне до конца недели. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что до конца года устойчивого ослабления российской валюты не произойдет, учитывая ожидаемое улучшение сезонности текущего счета, ответственную политику ЦБ вкупе с ожидаемым снижением ставок, и комфортный профиль погашения внешнего долга вкупе с достаточным объемом валютной ликвидности в системе. Также определенную надежду вселяет и факт относительной стабильности рынка ОФЗ и относительно стабильное позиционирование иностранных инвесторов, несмотря на некоторые коррективы. Поэтому текущий период довольно резких колебаний рубля из-за реакции на внешние события в условиях низкой ликвидности и "узости" рынка должен завершиться. Лишь резкое снижение цен на нефть и значимое ухудшение на глобальных площадках могут ухудшить перспективы рубля относительно нашего базового сценария 64-66/USD", - указывает в комментарии главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.