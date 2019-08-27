Опасаемся ухода Brent к 56-55 долл./барр. по мере переоценки инвесторами ситуации с торговой войной - Промсвязьбанк

"Нефть остается зажатой в диапазоне 58-60 долл./барр. В понедельник поступали противоречивые новости относительно торгового противостояния США и КНР, которые привели только к повышенной волатильности в сырье, так как конкретики никакой не появилось в итоге. Неопределенность остается основной темой на рынках, и мы расцениваем сантимент как весьма хрупкий и опасаемся ухода Brent к 56-55 долл./барр. по мере переоценки инвесторами ситуации с торговой войной", - отмечает в обзоре главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.