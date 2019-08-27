Рынок акций готовится к сильному движению - Алор Брокер

"Похоже, что российский рынок акций готовится к сильному движению, но непонятно пока, в какую сторону: сейчас индекс МосБиржи находится примерно посередине между поддержкой и сопротивлением: 2600 и 2700 пунктов. Следующий тренд вполне может выйти за рамки данных значений. При этом для роста обязателен приток свежих денег на рынок. Во вторник внешний фон нейтральный: после нашего закрытия фондовая Америка еще немного подросла, но с утра американские фьючерсы пока слабо снижаются. В то же время отскакивает от ночных максимумов нефть. Это говорит о том, что открытие нашего рынка акций пройдет в районе предыдущего закрытия. Дальнейшая динамика рынка пока не определена, но вполне естественно, что она будет во многом зависеть от внешнего фона", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.