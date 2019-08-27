Границами колебаний рубля в паре с долларом остаются отметки 65 и 67 - Алор Брокер

"В среду последний день налогового периода, но вполне возможно, что рынок уже во многом лишился этой поддержки, поскольку большинство экспортеров уже продало необходимый объем валюты для расчетов с бюджетом. Поэтому данный фактор будет пока лишь сдерживать рубль от обесценивания, но не приводить к его росту. Скорее всего, сильных движений на валютном рынке не произойдет и во вторник. Границами колебаний рубля в паре с долларом остаются отметки 65 и 67. Но следует помнить, что после окончания периода уплаты налогов рубль очень часто слабеет на локальном снижении объема предложения валюты на рынке", - отмечает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.