Индекс МосБиржи продолжит оставаться в середине диапазона 2650-2700 пунктов - Промсвязьбанк

"Во вторник, по нашему мнению, индекс МосБиржи продолжит оставаться в середине диапазона 2650-2700 пунктов, также не исключаем попыток движения в направлении верхней границы в случае существенного улучшения внешнего фона. Поддержку окажут цены на нефть и некоторая стабилизация ситуации на глобальных рынках", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.