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27 августа 2019 года 09:31
Во вторник ожидаем открытия индекса МосБиржи вблизи отметки 2665 пунктов - ИК "Алго Капитал"
"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи со сдержанным повышением около 0,2%, вблизи отметки 2665 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2650, 2640 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2670, 2680 пунктов. В первые минуты торгов локальный рынок акций отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее индекс МосБиржи может продолжить свою вчерашнюю безыдейную консолидацию в ожидании новых значимых внешних сигналов для направленного движения. Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать публикация августовского значения индекса потребительского доверия в США (17:00 мск)", - прогнозирует в своем комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.
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27 августа 2019 года 10:56
"Нефть марки Brent по итогам торговой сессии понедельника прибавила $0,35 или 0,6%, восстановившись до $58,28 за баррель. В начале торгов поддержку ценам оказали надежды на возобновление торговых переговоров между США и Китаем. Накануне Трамп сообщил о том, что представители США приняли звонки от... читать дальше
.27 августа 2019 года 10:43
"Фьючерсы на Brent завершили понедельник на отрицательной территории - ниже $59 за баррель. Сентимент на рынке остается негативным, а с технической точки зрения котировки, находятся в "медвежьем" тренде и могут продолжить снижение со следующей целью в районе $54-55 за баррель. Reuters в... читать дальше
.27 августа 2019 года 10:21
Опасаемся ухода Brent к 56-55 долл./барр. по мере переоценки инвесторами ситуации с торговой войной - Промсвязьбанк
"Нефть остается зажатой в диапазоне 58-60 долл./барр. В понедельник поступали противоречивые новости относительно торгового противостояния США и КНР, которые привели только к повышенной волатильности в сырье, так как конкретики никакой не появилось в итоге. Неопределенность остается основной... читать дальше
.27 августа 2019 года 10:07
"Пара EUR/USD в понедельник вернулась к 1,1100, не сумев развить рост: распродажи доллара довольно скоро прекратились, поддержав ожидания снижении ставок после речей ФРС. Одновременно с этим падение деловых настроений Германии до 7-летних минимумов освежило страхи перед рецессией крупнейшей... читать дальше
.27 августа 2019 года 09:11
"Цены на нефть сейчас ориентируются не только на торговые споры, но и на возможное улучшение отношений США и Ирана. Европа готова выступить посредником ради возвращения к переговорам, однако противоречия между странами велики. Как и в случае с торговлей у трейдеров есть краткосрочные позитив от... читать дальше
.26 августа 2019 года 14:11
"Цикл деловых настроений все еще находится в ранней стадии, а фундаментальные факторы на рынке золота способствуют росту цен. Как следствие, мы подтверждаем позитивный взгляд на сектор и рекомендацию сохранять драгоценный металл в портфеле. Инвесторы, которые еще не вложились в золото, должны... читать дальше
.26 августа 2019 года 13:32
"Робким надеждам на лучшее, наблюдавшимся в начале прошлой недели в отсутствие новой негативной информации о торговых переговорах между США и Китаем, не суждено было сбыться: в конце недели американский рынок акций вновь просел (-2,6% по индексу S&P), при этом доходность 10-летних UST обновила... читать дальше
.26 августа 2019 года 12:11
"Нефтяные котировки в утренние часы восстанавливаются после падения, которое было вызвано очередной эскалацией торгового конфликта между США и Китаем в пятницу. Сегодня утром президент США сообщил о готовности возобновить торговые переговоры после звонка китайской стороны в минувшее воскресенье.... читать дальше
.26 августа 2019 года 10:40
"В очередной раз "смешал карты" виток эскалации торгового конфликта между США и КНР, что спровоцировало снижение нефти в пятницу. Так, КНР введут в два этапа дополнительные пошлины на американские товары на сумму 75 млрд долл. с 1 сентября и с 15 декабря 2019 г. Также КНР введет 5%-ную пошлину на... читать дальше
.26 августа 2019 года 10:27
В минувшую пятницу поводом для значительного ухудшения рыночных настроений послужило решение Китая ввести новые пошлины на импорт американских товаров стоимостью $75 млрд, которые вступят в силу с 1 сентября, говорится в комментарии AMarkets. Обострение торговых отношений между странами тут же... читать дальше
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