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27 августа 2019 года 09:22
ОФЗ помогут рублю "не потерять лицо" - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Экономика нашей страны зависит от экспорта углеводородов. Так, около половины доходов федерального бюджета формируется за счет налогов с продажи углеводородов другим странам. Поэтому курс рубля зависит от цены на нефть. Конфликт США и Китая оказывает сильное влияние на спрос на углеводороды, а значит, на стоимость "черного золота" и рубля. Падение курса национальной валюты вслед за падением цены на нефть с одной стороны - явление негативное, но с точки зрения бюджета страны - это позитив, потому что в казну поступит больше денег. Если прогнозировать стоимость валют сейчас, то нужно сделать оговорку: основное влияние на курс оказывает сначала политика, а уже потом экономика. Решение установить тариф на $75 млрд со стороны Китая получило ответ со стороны США - 30-процентный налог на товары из КНР и заявление Трампа о ненужности Китая мировой экономике. Столкновение двух сильных экономик приводит к необратимости конфликта: обе стороны не идут на уступки. Так, вполне возможно, что рубль на этой неделе продолжит падение, но ОФЗ помогут ему "не потерять лицо", - комментирует ситуацию операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.
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27 августа 2019 года 10:56
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.27 августа 2019 года 10:43
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.27 августа 2019 года 10:21
Опасаемся ухода Brent к 56-55 долл./барр. по мере переоценки инвесторами ситуации с торговой войной - Промсвязьбанк
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.26 августа 2019 года 10:40
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.26 августа 2019 года 10:27
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