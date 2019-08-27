Brent рискует протестировать локальные поддержки при малейшем ухудшении ситуации - ИФК "Солид"

"Цены на нефть сейчас ориентируются не только на торговые споры, но и на возможное улучшение отношений США и Ирана. Европа готова выступить посредником ради возвращения к переговорам, однако противоречия между странами велики. Как и в случае с торговлей у трейдеров есть краткосрочные позитив от надежд на примирение, но среднесрочные перспективы прогресса в этом направлении не очевидны. Brent остается ниже $60 за баррель, не сумев закрепиться выше в ходе вчерашнего дня, и рискует протестировать локальные поддержки при малейшем ухудшении ситуации", - говорится в комментарии аналитиков ИФК "Солид".