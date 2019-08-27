Текущие уровни в рубле можно считать сбалансированными - Промсвязьбанк

"Текущие уровни в рубле в целом, на наш взгляд, можно считать сбалансированными. Большую часть августа пара доллар/рубль находится в диапазоне 65-67, что вполне соответствует фундаментально обоснованному курсу, исходя из нашей модели. Явных внутренних драйверов в поддержку рубля мы на данный момент не видим - счет текущих операций в августе сезонно слабый, Минфин РФ устанавливает сравнительно невысокие лимиты на аукционах по размещению ОФЗ, пик налоговых выплат пришелся на понедельник, а в среду уплатой налога на прибыль августовский налоговый период полностью завершится. В базовом сценарии ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль вблизи отметки 66", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.