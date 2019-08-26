Российские инвесторы, вероятно, будут уходить в защитные активы - Альфа-банк

"Мы считаем, что на этой неделе рынки акций будут находиться в неблагоприятной ситуации на фоне усиления напряженности и в целом роста глобальной неопределенности. Сезон отчетности за 2К19 практически завершен. Поскольку рынок ожидает возможного ослабления рубля, мы не видим потенциала роста для бумаг финансового сектора (SBER и VTB) на этой неделе. Акции компаний, ориентированных на экспорт, в том числе ROSN, GAZP и NVTK, могут демонстрировать рост. Акции MNOD все еще поддерживают высокие цены на никель и палладий и сильная отчетность за 1П19, которую компания представила на прошлой неделе. Крупнейшие золотодобывающие компании (POLY и PLZL) привлекательны на фоне роста геополитической напряженности. Инвесторы начинают обращать свои взоры и на привлекательные бумаги в сталелитейном секторе (NLMK и SVST). Среди российских игроков телекоммуникационного сектора заслуживают внимание акции MTS", - говорится в обзоре Альфа-банка.