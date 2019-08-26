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26 августа 2019 года 16:30
Подтверждаем рекомендацию "держать" для акций "Магнита" - ИК "Велес Капитал"
"По словам менеджмента "Магнита", текущий год является годом трансформации для компании, и заметный положительный эффект от нее может проявится в конце 2019 года - начале 2020 года. Рост выручки ускорился в первом полугодии, но мы вновь наблюдали падение рентабельности и негативные тенденции в LFL-трафике и плотности продаж, что не позволяет нам полноценно воспринимать итоги как позитивные. Вторая половина года, на наш взгляд, действительно окажется для ритейлера более удачной, но прежние фундаментальные проблемы бизнеса пока сохраняются, как и неопределенность в отношении долгосрочных результатов. Мы подтверждаем рекомендацию "держать" для акций "Магнита". Целевая цена скорректирована и теперь составляет 3917 руб. за акцию", - говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Артема Михайлина.
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Компании упоминаемые в новости: Велес Капитал ИК
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27 августа 2019 года 10:56
"Нефть марки Brent по итогам торговой сессии понедельника прибавила $0,35 или 0,6%, восстановившись до $58,28 за баррель. В начале торгов поддержку ценам оказали надежды на возобновление торговых переговоров между США и Китаем. Накануне Трамп сообщил о том, что представители США приняли звонки от... читать дальше
.27 августа 2019 года 10:43
"Фьючерсы на Brent завершили понедельник на отрицательной территории - ниже $59 за баррель. Сентимент на рынке остается негативным, а с технической точки зрения котировки, находятся в "медвежьем" тренде и могут продолжить снижение со следующей целью в районе $54-55 за баррель. Reuters в... читать дальше
.27 августа 2019 года 10:21
Опасаемся ухода Brent к 56-55 долл./барр. по мере переоценки инвесторами ситуации с торговой войной - Промсвязьбанк
"Нефть остается зажатой в диапазоне 58-60 долл./барр. В понедельник поступали противоречивые новости относительно торгового противостояния США и КНР, которые привели только к повышенной волатильности в сырье, так как конкретики никакой не появилось в итоге. Неопределенность остается основной... читать дальше
.27 августа 2019 года 10:07
"Пара EUR/USD в понедельник вернулась к 1,1100, не сумев развить рост: распродажи доллара довольно скоро прекратились, поддержав ожидания снижении ставок после речей ФРС. Одновременно с этим падение деловых настроений Германии до 7-летних минимумов освежило страхи перед рецессией крупнейшей... читать дальше
.27 августа 2019 года 09:11
"Цены на нефть сейчас ориентируются не только на торговые споры, но и на возможное улучшение отношений США и Ирана. Европа готова выступить посредником ради возвращения к переговорам, однако противоречия между странами велики. Как и в случае с торговлей у трейдеров есть краткосрочные позитив от... читать дальше
.26 августа 2019 года 14:11
"Цикл деловых настроений все еще находится в ранней стадии, а фундаментальные факторы на рынке золота способствуют росту цен. Как следствие, мы подтверждаем позитивный взгляд на сектор и рекомендацию сохранять драгоценный металл в портфеле. Инвесторы, которые еще не вложились в золото, должны... читать дальше
.26 августа 2019 года 13:32
"Робким надеждам на лучшее, наблюдавшимся в начале прошлой недели в отсутствие новой негативной информации о торговых переговорах между США и Китаем, не суждено было сбыться: в конце недели американский рынок акций вновь просел (-2,6% по индексу S&P), при этом доходность 10-летних UST обновила... читать дальше
.26 августа 2019 года 12:11
"Нефтяные котировки в утренние часы восстанавливаются после падения, которое было вызвано очередной эскалацией торгового конфликта между США и Китаем в пятницу. Сегодня утром президент США сообщил о готовности возобновить торговые переговоры после звонка китайской стороны в минувшее воскресенье.... читать дальше
.26 августа 2019 года 10:40
"В очередной раз "смешал карты" виток эскалации торгового конфликта между США и КНР, что спровоцировало снижение нефти в пятницу. Так, КНР введут в два этапа дополнительные пошлины на американские товары на сумму 75 млрд долл. с 1 сентября и с 15 декабря 2019 г. Также КНР введет 5%-ную пошлину на... читать дальше
.26 августа 2019 года 10:27
В минувшую пятницу поводом для значительного ухудшения рыночных настроений послужило решение Китая ввести новые пошлины на импорт американских товаров стоимостью $75 млрд, которые вступят в силу с 1 сентября, говорится в комментарии AMarkets. Обострение торговых отношений между странами тут же... читать дальше
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