Risk-off: риторика торговой войны продавливает доходности UST - Райффайзенбанк

"Робким надеждам на лучшее, наблюдавшимся в начале прошлой недели в отсутствие новой негативной информации о торговых переговорах между США и Китаем, не суждено было сбыться: в конце недели американский рынок акций вновь просел (-2,6% по индексу S&P), при этом доходность 10-летних UST обновила 3-летний минимум (снизившись на 16 б.п. до YTM 1,45%). Кстати говоря, мы уже отмечали аномальное расхождение в оценках степени риска между рынками американских акций и UST: акции продолжают жить надеждой, что все быстро придет в норму (торговой войны не будет и рецессии тоже), а доходности UST свидетельствуют ровно об обратном (однозначно будет рецессия, будет снижение ключевой ставки ФРС, но оно не поможет).

Такая эйфория на рынке акций обусловлена, прежде всего, масштабными программами выкупа эмитентами своих бумаг, а также большой обеспокоенностью американской элиты негативной динамикой акций (даже относительно небольшая коррекция индексов от максимумов стала причиной проведения совещания Д. Трампа с американскими банкирами на позапрошлой неделе). Это говорит о том, что рынок американских акций перегрет, и его может ждать сильная коррекция вниз, если риск торговой войны реализуется.

На эскалацию отношений со стороны США Китай, помимо ослабления юаня (на 7% с апреля этого года), начал отвечать, объявив о введении пошлин (5-10%) на американскую продукцию (в т.ч. с/х продукцию, автомобили, нефть), годовой импорт которой составляет 75 млрд долл. В ответ на это Д. Трамп объявил о повышении пошлин с 1 октября (на 5 п.п. на весь импорт из Китая), которое ранее предполагалось отложить до конца года. Кроме того, Д. Трамп заявил, что обладает полномочиями (в соответствии с законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях), чтобы "вынудить американские компании покинуть Китай". Таким образом, пока нет предпосылок к улучшению торговых отношений (но они есть для дальнейшей деградации), хотя Д. Трамп сегодня заявил, что ждет очередного раунда переговоров после звонка китайской стороны (возможно, это очередной "вброс" информации, но фьючерсы акций отреагировали ростом), - отмечается в обзоре Райффайзенбанка.