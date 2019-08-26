Предпосылок для укрепления рубля пока не просматривается - РФПИ

"Российская валюта начинает новую неделю небольшим ростом, в том числе на фоне попыток сырья скорректироваться выше. Сегодняшние выплаты основных налогов могут говорить о том, что поддержка от экспортных продаж в дальнейшем может начать ослабевать. Поэтому рубль может оставаться более чувствительным к глобальным новостям, и, учитывая их текущую тональность, предпосылок для его укрепления пока не просматривается. Поэтому сегодня не исключаем увидеть диапазон 65,50-66,50/USD", - указывает в комментарии главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.