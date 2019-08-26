FTSE снизил вес ЛУКОЙЛа и исключил VEON по итогам пересмотра своих индексов - "ВТБ Капитал"

Индексный провайдер FTSE в рамках сентябрьского пересмотра своих индексов понизил вес "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), что может привести к оттоку $115 млн из бумаг данного эмитента, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

Кроме того, FTSE исключил VEON из индекса FTSE All-World, что приведет к пассивному оттоку из бумаг этой компании на уровне $60 млн.

Также был незначительно понижен вес МТС, предполагаемый отток - $6 млн, отмечает стратег.

Кроме того, Питерский обращает внимание на то, что в рамках ребалансировки FTSE повысит весовые коэффициенты в своих индексах для акций Саудовской Аравии с 25% до 75% и китайских акций А-класса с 5% до 15%. При этом индексный провайдер в рамках сентябрьского пересмотра также выполнит первую часть включения в свои индексы ЕМ (развивающиеся рынки) акций Кувейта.

В результате, по оценкам эксперта, проведенная ребалансировка (включение Кувейта, увеличение веса Саудовской Аравии и Китая, а также включение и увеличение весов ряда компаний) приведет к оттоку из акций РФ на уровне $160 млн. Таким образом, с учетом снижения веса "ЛУКОЙЛа" и МТС общий отток из российских акций составит $253 млн, считает Питерский.

Изменения вступят в силу 20 сентября 2019 года после закрытия торгов.