В базовом сценарии ожидаем смещения пары доллар/рубль в диапазон 66-67 руб./долл. - Промсвязьбанк

"Внешние условия имеют для рубля сейчас более принципиальное значение, нежели внутренние факторы. В базовом сценарии ожидаем смещения пары доллар/рубль в диапазон 66-67 руб./долл." - сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

"Продолжаем считать важным для всей группы валют EM динамику китайского юаня. Сегодня в Азии китайская валюта вновь демонстрирует заметное ослабление – пара доллар/юань приближается к отметке в 7,15 юан/долл. Повторим нашу идею того, что динамика китайской валюты в текущих условиях является своеобразным маркером для основной группы валют EM, соответственно, при сохранении текущей тенденции валюты развивающихся стран могут оставаться под умеренным давлением.

Большую часть августа пара доллар/рубль находится в диапазоне 65-67 руб./долл., и текущий слабый внешний фон на глобальных рынках способствует смещению торгов в паре в верхнюю половину диапазона. Из внутренних историй выделим, что на первую половину текущей недели в РФ приходится пик налоговых выплат (сегодня российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, в среду – налог на прибыль), но внешние условия, на наш взгляд, имеют для рубля сейчас более принципиальное значение, нежели внутренние факторы.

В базовом сценарии ожидаем смещения пары доллар/рубль в диапазон 66-67 руб./долл." - отмечает в обзоре главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.