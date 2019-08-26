Рекомендуем использовать просадку рынка для наращивания длинных позиций в ОФЗ срочностью 5-10 лет - Промсвязьбанк

"Снижение ключевой ставки ЦБ РФ остается базовым сценарием на горизонте ближайшего квартала. В этой связи рекомендуем использовать просадку рынка для наращивания длинных позиций в ОФЗ срочностью 5-10 лет", - говорится в обзоре Промсвязьбанка.

"В пятницу 10-летние ОФЗ выросли в доходности на 2 б.п. – до 7,20%. Цены российских гособлигаций снижались на фоне сообщений о введении Китаем ответных пошлин на импорт товаров из США стоимостью 75 млрд долл. Обострение торговой войны США и Китая вызвало снижение спроса на риск на глобальных площадках. Сегодня продажи длинных ОФЗ могут продолжиться.

За всю прошлую неделю доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 13 б.п. Основным драйвером рынка выступают ожидания снижения ключевой ставки на заседании 6 сентября. В пользу этого решения выступает замедление инфляции и смягчение монетарной политики мировыми Центробанками. В то же время ослабление рубля, прошедшее в августе, может стать сдерживающим фактором для регулятора. Если ЦБ РФ сохранит ключевую ставку в сентябре на уровне 7,25%, то кривая ОФЗ останется вблизи текущих уровней. В то же время снижение ключевой ставки на 25 б.п. на горизонте ближайшего квартала, по-нашему мнению, остается наиболее вероятным сценарием. В этой связи цель по доходности 10-летних ОФЗ на уровне 7,0-7,15% годовых сохраняет актуальность.

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ остается базовым сценарием на горизонте ближайшего квартала. В этой связи рекомендуем использовать просадку рынка для наращивания длинных позиций в ОФЗ срочностью 5-10 лет", - отмечает в обзоре специалист Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.