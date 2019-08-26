Опасаемся ухода Brent к 56-55 долл./барр. - Промсвязьбанк

"В очередной раз "смешал карты" виток эскалации торгового конфликта между США и КНР, что спровоцировало снижение нефти в пятницу. Так, КНР введут в два этапа дополнительные пошлины на американские товары на сумму 75 млрд долл. с 1 сентября и с 15 декабря 2019 г. Также КНР введет 5%-ную пошлину на поставки нефти из США уже со следующего месяца (это вводится впервые). В ответ Д.Трамп объявил о повышении с начала осени пошлин на китайские товары объемом 300 млрд долл. с 10% до 15%, а с 1 октября пошлины на остаток импорта КНР (250 млрд долл.) поднимутся с 25% до 30%. Нефть на сегодняшнее утро пытается по инерции отскакивать, однако мы расцениваем сантимент как весьма хрупкий и опасаемся ухода Brent к 56-55 долл./барр. по мере переоценки инвесторами ситуации с торговой войной", - указывает в обзоре Промсвязьбанка главный аналитик Екатерина Крылова.