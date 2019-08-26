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26 августа 2019 года 10:40
Опасаемся ухода Brent к 56-55 долл./барр. - Промсвязьбанк
"В очередной раз "смешал карты" виток эскалации торгового конфликта между США и КНР, что спровоцировало снижение нефти в пятницу. Так, КНР введут в два этапа дополнительные пошлины на американские товары на сумму 75 млрд долл. с 1 сентября и с 15 декабря 2019 г. Также КНР введет 5%-ную пошлину на поставки нефти из США уже со следующего месяца (это вводится впервые). В ответ Д.Трамп объявил о повышении с начала осени пошлин на китайские товары объемом 300 млрд долл. с 10% до 15%, а с 1 октября пошлины на остаток импорта КНР (250 млрд долл.) поднимутся с 25% до 30%. Нефть на сегодняшнее утро пытается по инерции отскакивать, однако мы расцениваем сантимент как весьма хрупкий и опасаемся ухода Brent к 56-55 долл./барр. по мере переоценки инвесторами ситуации с торговой войной", - указывает в обзоре Промсвязьбанка главный аналитик Екатерина Крылова.
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26 августа 2019 года 14:11
"Цикл деловых настроений все еще находится в ранней стадии, а фундаментальные факторы на рынке золота способствуют росту цен. Как следствие, мы подтверждаем позитивный взгляд на сектор и рекомендацию сохранять драгоценный металл в портфеле. Инвесторы, которые еще не вложились в золото, должны... читать дальше
.26 августа 2019 года 13:32
"Робким надеждам на лучшее, наблюдавшимся в начале прошлой недели в отсутствие новой негативной информации о торговых переговорах между США и Китаем, не суждено было сбыться: в конце недели американский рынок акций вновь просел (-2,6% по индексу S&P), при этом доходность 10-летних UST обновила... читать дальше
.26 августа 2019 года 12:11
"Нефтяные котировки в утренние часы восстанавливаются после падения, которое было вызвано очередной эскалацией торгового конфликта между США и Китаем в пятницу. Сегодня утром президент США сообщил о готовности возобновить торговые переговоры после звонка китайской стороны в минувшее воскресенье.... читать дальше
.26 августа 2019 года 10:27
В минувшую пятницу поводом для значительного ухудшения рыночных настроений послужило решение Китая ввести новые пошлины на импорт американских товаров стоимостью $75 млрд, которые вступят в силу с 1 сентября, говорится в комментарии AMarkets. Обострение торговых отношений между странами тут же... читать дальше
.26 августа 2019 года 10:12
"На фоне эскалации торговых войн и сдержанного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла нефтяные котировки завершили пятничные торги снижением. В конце прошлой недели США и Китай обменялись новыми "ударами" в рамках существующего торгового конфликта, объявив о взаимном расширении импортных пошлин. В... читать дальше
.26 августа 2019 года 09:29
"Фьючерс Brent отреагировал резким снижением на очередную эскалацию торгового конфликта между США и Китаем, утренние торги по инструменту проходят в районе 58,26 долларов за баррель. Еженедельные данные компании Baker Hughes сообщили о существенном снижении активных буровых установок в США, что,... читать дальше
.23 августа 2019 года 16:38
Если инвесторы не получат четких сигналов по стимулам от главы ФРС, распродажи на рынке нефти продолжатся - ИК "ФИНАМ"
"Рынок нефти в ожидании новых стимулов поддержания спроса на нефть от Джерома Пауэлла. Снижение цен на нефть последних недель происходило под влиянием торгового конфликта между США и Китаем. И сегодня мы наблюдаем очередное обострение конфликта, когда Китай обнародовал тарифы на импорт из США на... читать дальше
.23 августа 2019 года 13:58
Немецкие инвесторы объявили бойкот гособлигациям ФРГ с нулевой доходностью, итальянские политики возвращаются к работе несмотря на традиционные для середины августа каникулы, Дания отклоняет предложение Трампа купить Гренландию, а ФРС США отправилась в Джексон-Хоул, сообщается в комментарии... читать дальше
.23 августа 2019 года 13:22
Рынок золота практически не отреагировал на новости о том, что Китай вводит ограничения на импорт драгоценного металла, которые он тут же частично отменил, сообщается в комментарии Julius Baer. Главной темой для сектора сейчас является неопределенность по поводу перспектив мирового ВВП, а также... читать дальше
.23 августа 2019 года 11:22
Наиболее вероятна консолидация цен на нефть у отметки $60/bbl в среднесрочной перспективе при отсутствии негативных событий - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы умеренно растут на нейтральном внешнем фоне, - сообщается в обзоре "Нордеа Банка". - Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $60.2/bbl, WTI - $55.5/bbl. В течение уходящей недели цены на нефть отражали динамику большинства рисковых активов и... читать дальше
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