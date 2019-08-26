На горизонте ближайшей недели нефть может оставаться слабой - БКС

"На фоне эскалации торговых войн и сдержанного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла нефтяные котировки завершили пятничные торги снижением. В конце прошлой недели США и Китай обменялись новыми "ударами" в рамках существующего торгового конфликта, объявив о взаимном расширении импортных пошлин. В том числе Китай объявил о введении пошлин на импорт сырой нефти из США, что стало причиной расширения спреда Brent WTI за счет более глубокого снижения американского "бенчмарка". Рост протекционизма может негативно сказаться на мировой экономике, которая и так показывает признаки замедления в течение последнего года. Прежде всего, под ударом оказываются сырьевые товары, спрос на которые напрямую связан с экономическим ростом. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул, которого ожидали рынки, не дало конкретной информации о том, насколько вероятно снижение ставок в ближайшее время. Пауэлл ограничился общими замечаниями о том, что ФРС будет "действовать соответствующим образом" в сложившейся экономической ситуации. Фьючерсы на Brent завершили минувшую неделю ниже $60 за баррель. Неопределенность по поводу перспектив спроса продолжает оказывать давление на цены, и в понедельник с утра котировки продолжают терять позиции, падая более чем на 1%. На горизонте ближайшей недели нефть может оставаться слабой", - отмечает в комментарии эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.