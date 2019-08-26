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26 августа 2019 года 10:12
На горизонте ближайшей недели нефть может оставаться слабой - БКС
"На фоне эскалации торговых войн и сдержанного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла нефтяные котировки завершили пятничные торги снижением. В конце прошлой недели США и Китай обменялись новыми "ударами" в рамках существующего торгового конфликта, объявив о взаимном расширении импортных пошлин. В том числе Китай объявил о введении пошлин на импорт сырой нефти из США, что стало причиной расширения спреда Brent WTI за счет более глубокого снижения американского "бенчмарка". Рост протекционизма может негативно сказаться на мировой экономике, которая и так показывает признаки замедления в течение последнего года. Прежде всего, под ударом оказываются сырьевые товары, спрос на которые напрямую связан с экономическим ростом. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул, которого ожидали рынки, не дало конкретной информации о том, насколько вероятно снижение ставок в ближайшее время. Пауэлл ограничился общими замечаниями о том, что ФРС будет "действовать соответствующим образом" в сложившейся экономической ситуации. Фьючерсы на Brent завершили минувшую неделю ниже $60 за баррель. Неопределенность по поводу перспектив спроса продолжает оказывать давление на цены, и в понедельник с утра котировки продолжают терять позиции, падая более чем на 1%. На горизонте ближайшей недели нефть может оставаться слабой", - отмечает в комментарии эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.
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26 августа 2019 года 14:11
"Цикл деловых настроений все еще находится в ранней стадии, а фундаментальные факторы на рынке золота способствуют росту цен. Как следствие, мы подтверждаем позитивный взгляд на сектор и рекомендацию сохранять драгоценный металл в портфеле. Инвесторы, которые еще не вложились в золото, должны... читать дальше
.26 августа 2019 года 13:32
"Робким надеждам на лучшее, наблюдавшимся в начале прошлой недели в отсутствие новой негативной информации о торговых переговорах между США и Китаем, не суждено было сбыться: в конце недели американский рынок акций вновь просел (-2,6% по индексу S&P), при этом доходность 10-летних UST обновила... читать дальше
.26 августа 2019 года 12:11
"Нефтяные котировки в утренние часы восстанавливаются после падения, которое было вызвано очередной эскалацией торгового конфликта между США и Китаем в пятницу. Сегодня утром президент США сообщил о готовности возобновить торговые переговоры после звонка китайской стороны в минувшее воскресенье.... читать дальше
.26 августа 2019 года 10:40
"В очередной раз "смешал карты" виток эскалации торгового конфликта между США и КНР, что спровоцировало снижение нефти в пятницу. Так, КНР введут в два этапа дополнительные пошлины на американские товары на сумму 75 млрд долл. с 1 сентября и с 15 декабря 2019 г. Также КНР введет 5%-ную пошлину на... читать дальше
.26 августа 2019 года 10:27
В минувшую пятницу поводом для значительного ухудшения рыночных настроений послужило решение Китая ввести новые пошлины на импорт американских товаров стоимостью $75 млрд, которые вступят в силу с 1 сентября, говорится в комментарии AMarkets. Обострение торговых отношений между странами тут же... читать дальше
.26 августа 2019 года 09:29
"Фьючерс Brent отреагировал резким снижением на очередную эскалацию торгового конфликта между США и Китаем, утренние торги по инструменту проходят в районе 58,26 долларов за баррель. Еженедельные данные компании Baker Hughes сообщили о существенном снижении активных буровых установок в США, что,... читать дальше
.23 августа 2019 года 16:38
Если инвесторы не получат четких сигналов по стимулам от главы ФРС, распродажи на рынке нефти продолжатся - ИК "ФИНАМ"
"Рынок нефти в ожидании новых стимулов поддержания спроса на нефть от Джерома Пауэлла. Снижение цен на нефть последних недель происходило под влиянием торгового конфликта между США и Китаем. И сегодня мы наблюдаем очередное обострение конфликта, когда Китай обнародовал тарифы на импорт из США на... читать дальше
.23 августа 2019 года 13:58
Немецкие инвесторы объявили бойкот гособлигациям ФРГ с нулевой доходностью, итальянские политики возвращаются к работе несмотря на традиционные для середины августа каникулы, Дания отклоняет предложение Трампа купить Гренландию, а ФРС США отправилась в Джексон-Хоул, сообщается в комментарии... читать дальше
.23 августа 2019 года 13:22
Рынок золота практически не отреагировал на новости о том, что Китай вводит ограничения на импорт драгоценного металла, которые он тут же частично отменил, сообщается в комментарии Julius Baer. Главной темой для сектора сейчас является неопределенность по поводу перспектив мирового ВВП, а также... читать дальше
.23 августа 2019 года 11:22
Наиболее вероятна консолидация цен на нефть у отметки $60/bbl в среднесрочной перспективе при отсутствии негативных событий - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы умеренно растут на нейтральном внешнем фоне, - сообщается в обзоре "Нордеа Банка". - Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $60.2/bbl, WTI - $55.5/bbl. В течение уходящей недели цены на нефть отражали динамику большинства рисковых активов и... читать дальше
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