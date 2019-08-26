Индекс МосБиржи взял курс на 2600 пунктов - Алор Брокер

"Решение Китая ввести пошлины на американские товары и последовавшее за этим заявление Штатов о повышении пошлин на китайские товары отправило фондовые рынки в депрессию. Все идет к тому, что мировое соглашение по торговле между двумя крупнейшими экономиками если вообще "не похоронено", то его подписание откладывается на длительный срок. На таком фоне наш рынок выглядел в пятницу очень достойно, потеряв лишь полпроцента. Однако после нашего закрытия фондовая Америка продолжила падать. А сегодня американские фьючерсы снижаются еще на 0,6-0,7%. В полупроцентном "минусе" и нефть. Это говорит о том, что открытие сегодня будет отрицательным, в районе минус 0,3%. В дальнейшем снижение может продолжиться вплоть до вечера: не исключено, что американский рынок может развернуться на какое-то время вверх из-за фиксации прибыли по спекулятивным шортам. Однако надежд на возобновление роста или даже полноценного отскока пока строить не нужно. За последние годы все рынки сильно выросли, и инвесторам есть что терять. Поэтому масштабное, в районе 20-30%, снижение рынков вовсе не исключено", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.