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26 августа 2019 года 09:58
Индекс МосБиржи взял курс на 2600 пунктов - Алор Брокер
"Решение Китая ввести пошлины на американские товары и последовавшее за этим заявление Штатов о повышении пошлин на китайские товары отправило фондовые рынки в депрессию. Все идет к тому, что мировое соглашение по торговле между двумя крупнейшими экономиками если вообще "не похоронено", то его подписание откладывается на длительный срок. На таком фоне наш рынок выглядел в пятницу очень достойно, потеряв лишь полпроцента. Однако после нашего закрытия фондовая Америка продолжила падать. А сегодня американские фьючерсы снижаются еще на 0,6-0,7%. В полупроцентном "минусе" и нефть. Это говорит о том, что открытие сегодня будет отрицательным, в районе минус 0,3%. В дальнейшем снижение может продолжиться вплоть до вечера: не исключено, что американский рынок может развернуться на какое-то время вверх из-за фиксации прибыли по спекулятивным шортам. Однако надежд на возобновление роста или даже полноценного отскока пока строить не нужно. За последние годы все рынки сильно выросли, и инвесторам есть что терять. Поэтому масштабное, в районе 20-30%, снижение рынков вовсе не исключено", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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26 августа 2019 года 14:11
"Цикл деловых настроений все еще находится в ранней стадии, а фундаментальные факторы на рынке золота способствуют росту цен. Как следствие, мы подтверждаем позитивный взгляд на сектор и рекомендацию сохранять драгоценный металл в портфеле. Инвесторы, которые еще не вложились в золото, должны... читать дальше
.26 августа 2019 года 13:32
"Робким надеждам на лучшее, наблюдавшимся в начале прошлой недели в отсутствие новой негативной информации о торговых переговорах между США и Китаем, не суждено было сбыться: в конце недели американский рынок акций вновь просел (-2,6% по индексу S&P), при этом доходность 10-летних UST обновила... читать дальше
.26 августа 2019 года 12:11
"Нефтяные котировки в утренние часы восстанавливаются после падения, которое было вызвано очередной эскалацией торгового конфликта между США и Китаем в пятницу. Сегодня утром президент США сообщил о готовности возобновить торговые переговоры после звонка китайской стороны в минувшее воскресенье.... читать дальше
.26 августа 2019 года 10:40
"В очередной раз "смешал карты" виток эскалации торгового конфликта между США и КНР, что спровоцировало снижение нефти в пятницу. Так, КНР введут в два этапа дополнительные пошлины на американские товары на сумму 75 млрд долл. с 1 сентября и с 15 декабря 2019 г. Также КНР введет 5%-ную пошлину на... читать дальше
.26 августа 2019 года 10:27
В минувшую пятницу поводом для значительного ухудшения рыночных настроений послужило решение Китая ввести новые пошлины на импорт американских товаров стоимостью $75 млрд, которые вступят в силу с 1 сентября, говорится в комментарии AMarkets. Обострение торговых отношений между странами тут же... читать дальше
.26 августа 2019 года 10:12
"На фоне эскалации торговых войн и сдержанного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла нефтяные котировки завершили пятничные торги снижением. В конце прошлой недели США и Китай обменялись новыми "ударами" в рамках существующего торгового конфликта, объявив о взаимном расширении импортных пошлин. В... читать дальше
.26 августа 2019 года 09:29
"Фьючерс Brent отреагировал резким снижением на очередную эскалацию торгового конфликта между США и Китаем, утренние торги по инструменту проходят в районе 58,26 долларов за баррель. Еженедельные данные компании Baker Hughes сообщили о существенном снижении активных буровых установок в США, что,... читать дальше
.23 августа 2019 года 16:38
Если инвесторы не получат четких сигналов по стимулам от главы ФРС, распродажи на рынке нефти продолжатся - ИК "ФИНАМ"
"Рынок нефти в ожидании новых стимулов поддержания спроса на нефть от Джерома Пауэлла. Снижение цен на нефть последних недель происходило под влиянием торгового конфликта между США и Китаем. И сегодня мы наблюдаем очередное обострение конфликта, когда Китай обнародовал тарифы на импорт из США на... читать дальше
.23 августа 2019 года 13:58
Немецкие инвесторы объявили бойкот гособлигациям ФРГ с нулевой доходностью, итальянские политики возвращаются к работе несмотря на традиционные для середины августа каникулы, Дания отклоняет предложение Трампа купить Гренландию, а ФРС США отправилась в Джексон-Хоул, сообщается в комментарии... читать дальше
.23 августа 2019 года 13:22
Рынок золота практически не отреагировал на новости о том, что Китай вводит ограничения на импорт драгоценного металла, которые он тут же частично отменил, сообщается в комментарии Julius Baer. Главной темой для сектора сейчас является неопределенность по поводу перспектив мирового ВВП, а также... читать дальше
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