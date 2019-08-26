Пока не видим причин для роста пары доллар-рубль выше отметки 67 - Алор Брокер

"Рубль отреагировал на общемировой негатив ослаблением на 0,7%, хотя еще утром в пятницу казалось, что российская валюта в паре с долларом может попробовать на прочность отметку 65. Пока никаких внутренних причин, кроме всем известной слабости отечественной экономики, для продолжения обесценивания рубля нет. Но может последовать масштабная распродажа рисковых активов со стороны крупных фондов, и в этом случае рублю не устоять. Однако пока мы не видим причин для роста пары доллар-рубль выше отметки 67, которая стала разворотной на прошлой неделе", - указывает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.