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26 августа 2019 года 09:52
Пока не видим причин для роста пары доллар-рубль выше отметки 67 - Алор Брокер
"Рубль отреагировал на общемировой негатив ослаблением на 0,7%, хотя еще утром в пятницу казалось, что российская валюта в паре с долларом может попробовать на прочность отметку 65. Пока никаких внутренних причин, кроме всем известной слабости отечественной экономики, для продолжения обесценивания рубля нет. Но может последовать масштабная распродажа рисковых активов со стороны крупных фондов, и в этом случае рублю не устоять. Однако пока мы не видим причин для роста пары доллар-рубль выше отметки 67, которая стала разворотной на прошлой неделе", - указывает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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26 августа 2019 года 14:11
"Цикл деловых настроений все еще находится в ранней стадии, а фундаментальные факторы на рынке золота способствуют росту цен. Как следствие, мы подтверждаем позитивный взгляд на сектор и рекомендацию сохранять драгоценный металл в портфеле. Инвесторы, которые еще не вложились в золото, должны... читать дальше
.26 августа 2019 года 13:32
"Робким надеждам на лучшее, наблюдавшимся в начале прошлой недели в отсутствие новой негативной информации о торговых переговорах между США и Китаем, не суждено было сбыться: в конце недели американский рынок акций вновь просел (-2,6% по индексу S&P), при этом доходность 10-летних UST обновила... читать дальше
.26 августа 2019 года 12:11
"Нефтяные котировки в утренние часы восстанавливаются после падения, которое было вызвано очередной эскалацией торгового конфликта между США и Китаем в пятницу. Сегодня утром президент США сообщил о готовности возобновить торговые переговоры после звонка китайской стороны в минувшее воскресенье.... читать дальше
.26 августа 2019 года 10:40
"В очередной раз "смешал карты" виток эскалации торгового конфликта между США и КНР, что спровоцировало снижение нефти в пятницу. Так, КНР введут в два этапа дополнительные пошлины на американские товары на сумму 75 млрд долл. с 1 сентября и с 15 декабря 2019 г. Также КНР введет 5%-ную пошлину на... читать дальше
.26 августа 2019 года 10:27
В минувшую пятницу поводом для значительного ухудшения рыночных настроений послужило решение Китая ввести новые пошлины на импорт американских товаров стоимостью $75 млрд, которые вступят в силу с 1 сентября, говорится в комментарии AMarkets. Обострение торговых отношений между странами тут же... читать дальше
.26 августа 2019 года 10:12
"На фоне эскалации торговых войн и сдержанного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла нефтяные котировки завершили пятничные торги снижением. В конце прошлой недели США и Китай обменялись новыми "ударами" в рамках существующего торгового конфликта, объявив о взаимном расширении импортных пошлин. В... читать дальше
.26 августа 2019 года 09:29
"Фьючерс Brent отреагировал резким снижением на очередную эскалацию торгового конфликта между США и Китаем, утренние торги по инструменту проходят в районе 58,26 долларов за баррель. Еженедельные данные компании Baker Hughes сообщили о существенном снижении активных буровых установок в США, что,... читать дальше
.23 августа 2019 года 16:38
Если инвесторы не получат четких сигналов по стимулам от главы ФРС, распродажи на рынке нефти продолжатся - ИК "ФИНАМ"
"Рынок нефти в ожидании новых стимулов поддержания спроса на нефть от Джерома Пауэлла. Снижение цен на нефть последних недель происходило под влиянием торгового конфликта между США и Китаем. И сегодня мы наблюдаем очередное обострение конфликта, когда Китай обнародовал тарифы на импорт из США на... читать дальше
.23 августа 2019 года 13:58
Немецкие инвесторы объявили бойкот гособлигациям ФРГ с нулевой доходностью, итальянские политики возвращаются к работе несмотря на традиционные для середины августа каникулы, Дания отклоняет предложение Трампа купить Гренландию, а ФРС США отправилась в Джексон-Хоул, сообщается в комментарии... читать дальше
.23 августа 2019 года 13:22
Рынок золота практически не отреагировал на новости о том, что Китай вводит ограничения на импорт драгоценного металла, которые он тут же частично отменил, сообщается в комментарии Julius Baer. Главной темой для сектора сейчас является неопределенность по поводу перспектив мирового ВВП, а также... читать дальше
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