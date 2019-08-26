Ожидаем негативного открытия российского фондового рынка в понедельник - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в понедельник складывается, на наш взгляд, негативная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют нисходящую динамику, цены на энергоносители и промышленные металлы находятся под давлением, драгоценные металлы и казначейские облигации США демонстрируют существенный рост на фоне бегства инвесторов в защитные активы. Мы ожидаем негативного открытия российского фондового рынка в понедельник, ближайшими уровнями поддержки выступят значения 2649 и 2635 пунктов по индексу МосБиржи и 1253 и 1239 пункта по индексу РТС", - отмечает в обзоре риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.