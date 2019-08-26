Не исключаем дальнейшего нисходящего движения в ценах Brent - Инвестиционная палата

"Фьючерс Brent отреагировал резким снижением на очередную эскалацию торгового конфликта между США и Китаем, утренние торги по инструменту проходят в районе 58,26 долларов за баррель. Еженедельные данные компании Baker Hughes сообщили о существенном снижении активных буровых установок в США, что, впрочем, не оказало сколь-либо существенного влияния на цену по инструменту. Мы не исключаем дальнейшего нисходящего движения в ценах по инструменту, ближайшей значимой поддержкой по инструменту выступает значение 55 долларов за баррель", - отмечает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.