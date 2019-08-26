Ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0,5% - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0,5%, в районе 2645-2650 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2640, 2630 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2660, 2670 пунктов. В первые минуты торгов локальный рынок акций отыграет сильное ухудшение внешнего фона, наметившееся еще в пятницу и получившее продолжение сегодня утром. Позднее индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации вблизи уровня открытия. Во второй половине дня участники локальных торгов будут ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и контрактов на фондовые индексы США. Косвенное влияние на ход торгов в России может оказать публикация июльской статистики по изменению количества заказов на товары длительного пользования в США (15:30 мск)", - прогнозирует в своем комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.