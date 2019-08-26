"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для акций Акрона до "покупать"

"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для акций "Акрона" (MOEX: AKRN) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет 5600 рублей за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Акрона", основанный на оценках аналитиков 4 инвестиционных банков, составляет 4540,1 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 4694 рублей за штуку.