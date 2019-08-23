Улучшение аппетита инвесторов к риску после выступления главы ФРС было недолгим - ИК "Велес Капитал"

"В пятницу ближе к вечеру внимание участников рынка сместилось на выступление главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоул. С первых минут выступления Дж.Пауэлла доллар перешел к коррекции, отыгрывая обеспокоенность главы ФРС в отношении рисков торговых войн и намерение ФРС поддерживать экономический рост (то есть продолжать смягчать процентную политику). Кроме того, в это же время вышла весьма слабая статистика по рынку недвижимости в США, усилившая опасения в отношении американской экономики. В подобных условиях рубль вернулся к росту и даже протестировал отметку в 65,6 по доллару (против дневного ослабления до 66,1). Поддержал позиции отечественной валюты и пересмотр среднегодового прогноза Минэкономразвития по курсу доллар/рубль с 66 до 65,1 руб. Однако на внешних рынках улучшение аппетита инвесторов к риску оказалось совсем недолгим из-за появившегося сообщения американского президента о намерении ввести ответные меры на пошлины Китая. В результате нефть и американские фондовые индексы вновь усилили падение, а рубль на данном фоне оказался вблизи 66 по доллару", - говорится в комментарии эксперта ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко.