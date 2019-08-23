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23 августа 2019 года 17:33
Суверенные облигации Европы превращаются из ценных бумаг с фиксированной доходностью в обыкновенную сейфовую ячейку - "Открытие Брокер"
Более $16 триллионов глобальных облигаций перешли в категорию бумаг с отрицательной доходностью, сообщается в комментарии ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Алексея Корнилова. Что же происходит? "Объём облигаций с отрицательной доходностью продолжает увеличиваться и уже достиг $16 триллионов. Пока это в основном касается суверенных долгов стран Европы и Японии. На этой недели Германия разместила 30-летние облигации с нулевым купоном, они торговались с премией к номиналу! Вся кривая доходности на суверенный долг Германии теперь находится в отрицательной зоне. Инвесторы вынуждены платить заёмщику за то, чтобы он взял деньги", - отмечает эксперт. Эту ненормальную ситуации пытаются объяснить наличием различных причин: 1. Замедляющаяся глобальная экономика - под давлением торговой войны между США и Китаем. 2. Отрицательные ключевые ставки во многих странах: Европейский центральный банк, Швейцарский национальный банк, Банк Японии и другие опустили ключевые ставки ниже нуля, чтобы стимулировать экономику. 3. Крупные центральные банки занимаются скупкой облигаций, уменьшая предложение на рынке. 4. Стареющее население планеты стремится инвестировать в инструменты, приносящие доход. 5. Большой спрос на "длинные" облигации со стороны пенсионных фондов, у которых "длинные" обязательства. 6. Опасения дефляции на манер "Японификации". 7. Скупка высоконадёжных облигаций в качестве страховки от рецессии. "Есть ощущение, что ни одна из этих причин не даёт полноценный ответ на поставленный вопрос, почему происходит снижение доходности в отрицательную зону, - указывает Алексей Корнилов. - Скорее всего, глобальной причиной является отсутствие у бизнеса возможности генерировать достаточный объем прибыли, которая по цепочке передаётся всем инвесторам, включая держателей суверенных облигаций. В итоге доходности всех бумаг снижаются". Почему у корпораций стало меньше возможности генерировать прибыль? В качестве объяснения, по мнению эксперта, можно предложить следующие факторы: 1. Рост Китая как глобального производителя товаров, включая высокотехнологичные товары с высокой добавленной стоимостью. Продукция из Китая вытесняет аналогичную продукцию, произведенную в других странах, так как она не уступает по качеству и стоит дешевле. 2. Цифровизация экономики - появление интернет-площадок торговли или интернет-агрегаторов, которые работают намного эффективнее и снижают маржинальность для широкого круга существующего бизнеса. "Из-за снижения рентабельности спрос на инвестиции падает. С другой стороны, образовался переизбыток ликвидности, относительно глобальной потребности и возможности в её экономически выгодном размещении. Другими словами, избыток финансового капитала наталкивается на снижающиеся возможности бизнеса рентабельно его использовать. В результате этой коллизии капитал не инвестируется, а просто хранится. За хранение надо платить. Возможно, мы становимся свидетелями того, как суверенные облигации Европы превращаются из ценных бумаг с фиксированной доходностью в обыкновенную сейфовую ячейку", - заключает Алексей Корнилов.
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