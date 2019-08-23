Если инвесторы не получат четких сигналов по стимулам от главы ФРС, распродажи на рынке нефти продолжатся - ИК "ФИНАМ"

"Рынок нефти в ожидании новых стимулов поддержания спроса на нефть от Джерома Пауэлла. Снижение цен на нефть последних недель происходило под влиянием торгового конфликта между США и Китаем. И сегодня мы наблюдаем очередное обострение конфликта, когда Китай обнародовал тарифы на импорт из США на сумму 75 миллиардов долларов, включая автомобили и сырую нефть. Этот шаг является ответом на решение США ввести тарифы практически на весь оставшийся китайский импорт до конца года. Цена нефти Brent снижается на 2%, однако вполне вероятно, что часть "пролива" будет выкуплена в ближайшие пару часов. Но вот если инвесторы не получат четких сигналов по стимулам от главы ФРС, распродажи продолжатся", - отмечается в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.