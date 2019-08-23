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23 августа 2019 года 15:12
Ускорение роста доллара на внешнем рынке давит на рубль и валюты EM - БКС
Пара USD/RUB с открытия совершает разнонаправленные движения вокруг нулевой отметки, торгуясь сейчас в небольшом плюсе, сообщается в комментарии эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. Пара EUR/RUB на старте сессии ушла вниз, обновив недельный минимум, но затем также перешла к консолидации, неся сейчас небольшие потери на фоне снижения евро на внешнем рынке. Рубль после обновления на предыдущей сессии недельных максимумов в основном консолидировался. Сегодня вслед за восходящим импульсом, произошедшим на открытии, российская валюта некоторое время продолжала "боковую" динамику, но затем стала сдавать позиции, выйдя в небольшой минус к бивалютной корзине. "Между тем внешний фон в пятницу является достаточно благоприятным, мировые рынки демонстрируют в основном позитивную динамику, - отмечает Дмитрий Бабин. - Развивающиеся валюты в начале дня снижались, а китайский юань даже вновь переписал 11-летний минимум к доллару. Но затем большинство представителей данного сектора перешло к укреплению. Правда, после старта российской сессии нефтяные цены ушли вниз, оказав давление на рубль". В пятницу глобальные площадки почти полностью отключились от любых сигналов, как рыночного, так и новостного характера, ожидая выступления главы ФРС на конференции в Джексон-Хоуле, которое намечено на 17:00 МСК. "Судя по сегодняшней восходящей динамике мировых рынков, от речи Пауэла ожидаются сигналы о возможности более агрессивного смягчения монетарной политики, - указывает эксперт "БКС Брокер". - Поэтому, если глава ФРС в этом плане разочарует инвесторов, мы можем увидеть довольно сильную волну распродаж рисковых активов, что окажет давление и на российские активы".
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23 августа 2019 года 16:38
Если инвесторы не получат четких сигналов по стимулам от главы ФРС, распродажи на рынке нефти продолжатся - ИК "ФИНАМ"
"Рынок нефти в ожидании новых стимулов поддержания спроса на нефть от Джерома Пауэлла. Снижение цен на нефть последних недель происходило под влиянием торгового конфликта между США и Китаем. И сегодня мы наблюдаем очередное обострение конфликта, когда Китай обнародовал тарифы на импорт из США на... читать дальше
.23 августа 2019 года 13:58
Немецкие инвесторы объявили бойкот гособлигациям ФРГ с нулевой доходностью, итальянские политики возвращаются к работе несмотря на традиционные для середины августа каникулы, Дания отклоняет предложение Трампа купить Гренландию, а ФРС США отправилась в Джексон-Хоул, сообщается в комментарии... читать дальше
.23 августа 2019 года 13:22
Рынок золота практически не отреагировал на новости о том, что Китай вводит ограничения на импорт драгоценного металла, которые он тут же частично отменил, сообщается в комментарии Julius Baer. Главной темой для сектора сейчас является неопределенность по поводу перспектив мирового ВВП, а также... читать дальше
.23 августа 2019 года 11:22
Наиболее вероятна консолидация цен на нефть у отметки $60/bbl в среднесрочной перспективе при отсутствии негативных событий - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы умеренно растут на нейтральном внешнем фоне, - сообщается в обзоре "Нордеа Банка". - Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $60.2/bbl, WTI - $55.5/bbl. В течение уходящей недели цены на нефть отражали динамику большинства рисковых активов и... читать дальше
.23 августа 2019 года 09:35
Рынки акций США завершили торги в четверг без единой динамики. Фондовые индексы АТР преимущественно растут в пятницу на оптимизме по поводу центробанков. Цены на нефть стабильны в пятницу и завершают в плюсе вторую неделю подряд. читать дальше
.23 августа 2019 года 09:22
Внешний фон перед началом торгов на российском рынке в пятницу оцениваем как нейтральный - ИФК "Солид"
Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный, сообщается в комментарии ИФК "Солид". Китайские площадки продолжают уверенный рост, однако он основан на внутренних факторах, которые не влияют на прочие рынки. В частности, речь идет о реформе ключевой... читать дальше
.22 августа 2019 года 18:50
В четверг российский фондовый рынок предпринял попытку продолжения восстановления на негативном внешнем фоне, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Так, продажам в наших акциях способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь ушел в район 60... читать дальше
.22 августа 2019 года 18:22
"Сегодня снова началось ослабление китайской валюты. К закрытию торгов Народный банк Китая зафиксировал юань к доллару на минимальном уровне с марта 2008 года - 7,085. Одновременно последовали резкие заявления китайских официальных лиц из министерства торговли о необходимости адекватного ответа... читать дальше
.22 августа 2019 года 17:16
Среднесрочно для цен на золото сохраняется перспектива роста в район 1560 долл./унц. - Промсвязьбанк
Цены на золото после роста на прошедшей неделе перешли к снижению, чему способствовало восстановление спроса на рисковые активы на фоне затишья в переговорах между США и Китаем, а также благодаря готовности правительства Германии увеличить расходы бюджета, чтобы поддержать экономику в случае... читать дальше
.22 августа 2019 года 13:40
В среду был опубликован протокол июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, который снизил вероятность резкой коррекции американских гособлигаций, сообщается в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Как уже было... читать дальше
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