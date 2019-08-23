Ускорение роста доллара на внешнем рынке давит на рубль и валюты EM - БКС

Пара USD/RUB с открытия совершает разнонаправленные движения вокруг нулевой отметки, торгуясь сейчас в небольшом плюсе, сообщается в комментарии эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. Пара EUR/RUB на старте сессии ушла вниз, обновив недельный минимум, но затем также перешла к консолидации, неся сейчас небольшие потери на фоне снижения евро на внешнем рынке.

Рубль после обновления на предыдущей сессии недельных максимумов в основном консолидировался. Сегодня вслед за восходящим импульсом, произошедшим на открытии, российская валюта некоторое время продолжала "боковую" динамику, но затем стала сдавать позиции, выйдя в небольшой минус к бивалютной корзине.

"Между тем внешний фон в пятницу является достаточно благоприятным, мировые рынки демонстрируют в основном позитивную динамику, - отмечает Дмитрий Бабин. - Развивающиеся валюты в начале дня снижались, а китайский юань даже вновь переписал 11-летний минимум к доллару. Но затем большинство представителей данного сектора перешло к укреплению. Правда, после старта российской сессии нефтяные цены ушли вниз, оказав давление на рубль".

В пятницу глобальные площадки почти полностью отключились от любых сигналов, как рыночного, так и новостного характера, ожидая выступления главы ФРС на конференции в Джексон-Хоуле, которое намечено на 17:00 МСК.

"Судя по сегодняшней восходящей динамике мировых рынков, от речи Пауэла ожидаются сигналы о возможности более агрессивного смягчения монетарной политики, - указывает эксперт "БКС Брокер". - Поэтому, если глава ФРС в этом плане разочарует инвесторов, мы можем увидеть довольно сильную волну распродаж рисковых активов, что окажет давление и на российские активы".