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Главная / Аналитикам / Аналитика / Комментарии Дж.Пауэлла определят на ближайшие дни аппетит инвесторов на развивающихся рынках, что окажет ключевое влияние и на российский рубль - ИК "Велес Капитал"
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23 августа 2019 года 14:30
Комментарии Дж.Пауэлла определят на ближайшие дни аппетит инвесторов на развивающихся рынках, что окажет ключевое влияние и на российский рубль - ИК "Велес Капитал"
На локальном рынке все основные игроки, по всей видимости, уже завершили конвертацию валютной выручки в рамках подготовки к налоговым платежам, говорится в комментарии эксперта ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. До конца месяца рубль в определенной степени все еще будет находиться под влиянием эффекта от налоговых платежей, однако, по мнению специалиста ИК, уже не получит от него заметной поддержки. Ключевым событием для финансовых рынков остается сегодняшнее выступление главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Комментарии Дж.Пауэлла определят на ближайшие дни аппетит инвесторов на развивающихся рынках, что окажет ключевое влияние и на российский рубль, полагает эксперт "Велес Капитала". "В случае если глава ФРС косвенно подтвердит в своем выступлении ожидания по дальнейшему смягчению процентной политики в США, индекс USD может постигнуть заметная коррекция до уровней начала прошлой недели - в район 97,5 пунктов и ниже, - отмечает Юрий Кравченко. - Однако нельзя исключать, что Дж.Пауэлл займет весьма осторожную позицию, не поддаваясь критике со стороны американского президента, что моментально умерит ожидания инвесторов в отношении потенциала снижения ставки ФРС и придаст сил американской валюте. В этом случае индекс USD может попытаться обновить максимум с начала августа и подойти вплотную к отметке в 99 пунктов".
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23 августа 2019 года 16:38
Если инвесторы не получат четких сигналов по стимулам от главы ФРС, распродажи на рынке нефти продолжатся - ИК "ФИНАМ"
"Рынок нефти в ожидании новых стимулов поддержания спроса на нефть от Джерома Пауэлла. Снижение цен на нефть последних недель происходило под влиянием торгового конфликта между США и Китаем. И сегодня мы наблюдаем очередное обострение конфликта, когда Китай обнародовал тарифы на импорт из США на... читать дальше
.23 августа 2019 года 13:58
Немецкие инвесторы объявили бойкот гособлигациям ФРГ с нулевой доходностью, итальянские политики возвращаются к работе несмотря на традиционные для середины августа каникулы, Дания отклоняет предложение Трампа купить Гренландию, а ФРС США отправилась в Джексон-Хоул, сообщается в комментарии... читать дальше
.23 августа 2019 года 13:22
Рынок золота практически не отреагировал на новости о том, что Китай вводит ограничения на импорт драгоценного металла, которые он тут же частично отменил, сообщается в комментарии Julius Baer. Главной темой для сектора сейчас является неопределенность по поводу перспектив мирового ВВП, а также... читать дальше
.23 августа 2019 года 11:22
Наиболее вероятна консолидация цен на нефть у отметки $60/bbl в среднесрочной перспективе при отсутствии негативных событий - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы умеренно растут на нейтральном внешнем фоне, - сообщается в обзоре "Нордеа Банка". - Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $60.2/bbl, WTI - $55.5/bbl. В течение уходящей недели цены на нефть отражали динамику большинства рисковых активов и... читать дальше
.23 августа 2019 года 09:35
Рынки акций США завершили торги в четверг без единой динамики. Фондовые индексы АТР преимущественно растут в пятницу на оптимизме по поводу центробанков. Цены на нефть стабильны в пятницу и завершают в плюсе вторую неделю подряд. читать дальше
.23 августа 2019 года 09:22
Внешний фон перед началом торгов на российском рынке в пятницу оцениваем как нейтральный - ИФК "Солид"
Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный, сообщается в комментарии ИФК "Солид". Китайские площадки продолжают уверенный рост, однако он основан на внутренних факторах, которые не влияют на прочие рынки. В частности, речь идет о реформе ключевой... читать дальше
.22 августа 2019 года 18:50
В четверг российский фондовый рынок предпринял попытку продолжения восстановления на негативном внешнем фоне, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Так, продажам в наших акциях способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь ушел в район 60... читать дальше
.22 августа 2019 года 18:22
"Сегодня снова началось ослабление китайской валюты. К закрытию торгов Народный банк Китая зафиксировал юань к доллару на минимальном уровне с марта 2008 года - 7,085. Одновременно последовали резкие заявления китайских официальных лиц из министерства торговли о необходимости адекватного ответа... читать дальше
.22 августа 2019 года 17:16
Среднесрочно для цен на золото сохраняется перспектива роста в район 1560 долл./унц. - Промсвязьбанк
Цены на золото после роста на прошедшей неделе перешли к снижению, чему способствовало восстановление спроса на рисковые активы на фоне затишья в переговорах между США и Китаем, а также благодаря готовности правительства Германии увеличить расходы бюджета, чтобы поддержать экономику в случае... читать дальше
.22 августа 2019 года 13:40
В среду был опубликован протокол июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, который снизил вероятность резкой коррекции американских гособлигаций, сообщается в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Как уже было... читать дальше
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