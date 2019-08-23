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23 августа 2019 года 13:58
Высокорисковые активы восстанавливаются после минимумов середины месяца - Julius Baer
Немецкие инвесторы объявили бойкот гособлигациям ФРГ с нулевой доходностью, итальянские политики возвращаются к работе несмотря на традиционные для середины августа каникулы, Дания отклоняет предложение Трампа купить Гренландию, а ФРС США отправилась в Джексон-Хоул, сообщается в комментарии Julius Baer. "Рынок перевернулся с ног на голову - примерно так можно вкратце описать события подходящей к своему завершению недели, - отмечает руководитель аналитического департамента Julius Baer Кристиан Гаттикер. - На этом фоне высокорисковые активы несколько восстанавливаются после минимумов середины месяца". 30 - летние государственные облигации Германии не вызвали большого спроса на рынке. Инвесторы не заинтересовались в новом размещении, так что аукцион оказался провальным, подтвердив, что даже у пессимистичных настроений есть предел. В Италии, тем временем, в центре внимания оказалась политика. После отставки премьер-министра парламентарии были вынуждены прервать летние каникулы, но пока так и не смогли прийти к консенсусу по поводу дальнейших действий. В итоге они, вероятно, не смогут вернуться на отдых в ближайшие дни, полагает эксперт Julius Baer. "В плане макроэкономики, текущая статистика не приносит ни позитивных, ни негативных сюрпризов. На фоне мягкой риторики центральных банков этот факт заставляет инвесторов ожидать, что власти примут монетарные, а возможно, и фискальные меры в ответ на данные о слабых деловых настроениях и темпах экономического роста. Некоторая ясность в этом плане должна появиться по результатам конференции в Джексон-Хоул, которая началась накануне", - заключает Кристиан Гаттикер.
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23 августа 2019 года 13:22
Рынок золота практически не отреагировал на новости о том, что Китай вводит ограничения на импорт драгоценного металла, которые он тут же частично отменил, сообщается в комментарии Julius Baer. Главной темой для сектора сейчас является неопределенность по поводу перспектив мирового ВВП, а также... читать дальше
.23 августа 2019 года 11:22
Наиболее вероятна консолидация цен на нефть у отметки $60/bbl в среднесрочной перспективе при отсутствии негативных событий - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы умеренно растут на нейтральном внешнем фоне, - сообщается в обзоре "Нордеа Банка". - Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $60.2/bbl, WTI - $55.5/bbl. В течение уходящей недели цены на нефть отражали динамику большинства рисковых активов и... читать дальше
.23 августа 2019 года 09:35
Рынки акций США завершили торги в четверг без единой динамики. Фондовые индексы АТР преимущественно растут в пятницу на оптимизме по поводу центробанков. Цены на нефть стабильны в пятницу и завершают в плюсе вторую неделю подряд. читать дальше
.23 августа 2019 года 09:22
Внешний фон перед началом торгов на российском рынке в пятницу оцениваем как нейтральный - ИФК "Солид"
Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный, сообщается в комментарии ИФК "Солид". Китайские площадки продолжают уверенный рост, однако он основан на внутренних факторах, которые не влияют на прочие рынки. В частности, речь идет о реформе ключевой... читать дальше
.22 августа 2019 года 18:50
В четверг российский фондовый рынок предпринял попытку продолжения восстановления на негативном внешнем фоне, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Так, продажам в наших акциях способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь ушел в район 60... читать дальше
.22 августа 2019 года 18:22
"Сегодня снова началось ослабление китайской валюты. К закрытию торгов Народный банк Китая зафиксировал юань к доллару на минимальном уровне с марта 2008 года - 7,085. Одновременно последовали резкие заявления китайских официальных лиц из министерства торговли о необходимости адекватного ответа... читать дальше
.22 августа 2019 года 17:16
Среднесрочно для цен на золото сохраняется перспектива роста в район 1560 долл./унц. - Промсвязьбанк
Цены на золото после роста на прошедшей неделе перешли к снижению, чему способствовало восстановление спроса на рисковые активы на фоне затишья в переговорах между США и Китаем, а также благодаря готовности правительства Германии увеличить расходы бюджета, чтобы поддержать экономику в случае... читать дальше
.22 августа 2019 года 13:40
В среду был опубликован протокол июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, который снизил вероятность резкой коррекции американских гособлигаций, сообщается в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Как уже было... читать дальше
.22 августа 2019 года 13:15
Мировой рынок нефти может столкнуться с дефицитом уже во II полугодии при сохранении низких цен - "БКС Глобал Маркетс"
Глобальный рынок нефти уже во втором полугодии 2019 года может столкнуться с дефицитом при сохранении низких цен, полагают аналитики "БКС Глобал Маркетс". Нехватка нефти, по их мнению, возможна даже при консервативной оценке спроса. "МЭА понизило прогноз роста спроса на 2019 год с 1,4 млн б/с до... читать дальше
.22 августа 2019 года 12:30
Ключевым риском до конца недели для нефтяного рынка остается выступление в пятницу главы ФРС - "Нордеа Банк"
"Контракты на Brent торгуются в районе отметки $60.4/bbl, WTI – $55.9/bbl. После публикации неплохих индексов деловой активности в Европе аппетит инвесторов к большинству рисковых активов, в числе которых и нефтяные контракты, заметно улучшился. Вчерашние данные от Минэнерго США подтвердили... читать дальше
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