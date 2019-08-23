Рынок золота следит за центральными банками и не обращает внимания на Китай - Julius Baer

Рынок золота практически не отреагировал на новости о том, что Китай вводит ограничения на импорт драгоценного металла, которые он тут же частично отменил, сообщается в комментарии Julius Baer. Главной темой для сектора сейчас является неопределенность по поводу перспектив мирового ВВП, а также ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками.

"Китай является одним из крупнейших потребителей золота, но спрос на него в стране в текущем году был слабым несмотря на эскалацию внешнеторгового конфликта с США, замедление экономики и девальвацию валюты, - указывает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Импорт драгоценного металла в КНР, который часто рассматривается в качестве индикатора спроса, в мае и июне упал примерно на 2/3 по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году".

По данным Reuters, причиной этого стали ограничения, введенные для предотвращения оттока капитала. Эта мера, по оценкам, позволила Пекину "сохранить" около 10 млрд долл. США с прошлого мая, тогда как совокупный импорт составил около 330 млрд долл. США, а валютные резервы - 3 трлн долл. США. В итоге можно говорить о том, что ограничения на импорт золота будут иметь очень ограниченный эффект. Накануне Reuters сообщило об их частичной отмене. Если все факторы, стимулирующие отток капитала (торговые споры, замедление роста ВВП и падение курса юаня), будут оставаться в силе, причины смягчения ограничений выглядят непонятными, считает

Норберт Рюкер.

"Как бы то ни было, рынок золота практически не отреагировал на события в Китае. Тем временем, инвесторы будут внимательно следить за выступлением председателя ФРС США Джерома Пауэлла на конференции центральных банков в Джексон-Хоул. Мы по-прежнему отмечаем благоприятные условия для рынка золота", - заключает эксперт Julius Baer.