Sberbank CIB поднял оценку ADR МТС на 10%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) на 10% - до $11 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была оставлена без изменения.

"Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для бумаг МТС и повышаем их прогнозную цену. Это связано с пересмотром наших оценок прибыли МТС после публикации более сильных, чем ожидалось, результатов за первое полугодие 2019 года и повышения прогноза компании на текущий год. Депозитарные расписки МТС торгуются с привлекательными мультипликаторами "EV/EBITDA на 2020 год" на уровне 3,6х и "P/E на 2020 год" на уровне 6,7х при ожидаемой дивидендной доходности 11,3% (хотя, по нашим расчетам, около 70% дивидендов будет выплачено в июле 2020 года). Мы ожидаем, что в 2018-2021 годах EBITDA и чистая прибыль от продолжающейся деятельности будут расти в среднем примерно на 4% в год. По нашим оценкам, отношение чистого долга (с учетом капитализации аренды) к EBITDA в конце 2019 года приблизится к 2,0х, что выше, чем 1,8% в 2018 году", - пишут аналитики.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR МТС, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $10,18 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $7,84 за штуку.