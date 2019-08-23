Сезон отчётностей ведущих российских компаний оказывает поддержку рынку акций - БКС

"Рынок акций сегодня дрейфует около нуля, - говорится в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. - Биржевики, видимо, ждут сигналов от Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, чтобы сориентироваться в дальнейших действиях, хотя скорее всего, ФРС войдёт в старый новый тренд наращивания монетарных стимулов, на что также указал ЕЦБ в своих протоколах. В фокусе сегодня финансовый отчёт Мосбиржи за второй квартал, который оказался довольно сильным. Квартальный комиссионный доход биржи оказался рекордным, рост на 10,7 процента г/г, до 6562 млн руб., чему в том числе способствовал рост активности эмитентов корпоративных облигаций на первичных размещениях, привлекла средства через Московскую биржу даже Белоруссия. В целом сезон отчётностей ведущих российских компаний оказывает поддержку рынку, особенно инвесторам предпочитающих подход "снизу вверх" (bottom up). С точки зрения геополитики, для российского рынка важен предстоящий в ближайшие выходные саммит G7 в Беаррице, в частности, возможные комментарии западных лидеров относительно отношений с РФ".