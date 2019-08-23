Допускаем колебания рубля в пятницу в широком диапазоне 65,00-66,00/USD - РФПИ

Вчерашний день рубль завершил лидером по темпам роста к USD (0.2%) в условиях, когда почти все остальные ЕМ валюты свои позиции к доллару ослабили, говорится в комментарии аналитика РФПИ Дмитрия Полевого. После утренних попыток укрепиться до 66.50/USD курс до конца дня оставался стабильным в узком диапазоне 65.55-65.75/USD, что создавало видимость отсутствия существенных движений. Однако потоки были заметными и разнонаправленными, лишний раз указывая на отсутствие консенсуса на рынке относительно дальнейшего направления движения рубля.

"Выплата основных налогов в понедельник оставляет надежду на умеренный рост рубля в течение локальной сессии, когда доминирующую роль будут играть российские участники и компании, - отмечает Дмитрий Полевой. - Однако к концу дня (17:00 мск) на первый план выйдут глобальные новости после начала выступления главы ФРС, и это определит уровни закрытия пятницы и общую парадигму валютного и финансового рынка на ближайшие недели. Учитывая все это, сегодня допускаем колебания рубля в широком диапазоне 65,00-66,00/USD, при этом с точки зрения технических индикаторов важен уровень 65,35-65,40/USD, где находится 200-дневная скользящая средняя для основной валютной пары USD/RUB. По-прежнему считаем, что в отсутствие значимого негатива извне и резкого снижения цен на нефть среднесрочно рубль может оставаться около 64-66/USD, однако в текущий момент глобальные рынки очень волатильны и чувствительны к любым новостям, поэтому общие изменения на ЕМ площадках будут затрагивать и рубль", - отмечается в комментарии аналитика РФПИ Дмитрия Полевого.