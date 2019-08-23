Наиболее вероятна консолидация цен на нефть у отметки $60/bbl в среднесрочной перспективе при отсутствии негативных событий - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки в утренние часы умеренно растут на нейтральном внешнем фоне, - сообщается в обзоре "Нордеа Банка". - Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $60.2/bbl, WTI - $55.5/bbl. В течение уходящей недели цены на нефть отражали динамику большинства рисковых активов и сегодня, на наш взгляд, такая тенденция сохранится, поэтому в вечерние часы риском для нефтяных котировок выступит речь Д. Пауэлла в Джексон-Хоуле. На наш взгляд, благодаря действующей сделке ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи и поддержанию баланса спроса и предложения равновесным уровнем для нефтяных цен как раз является отметка в $60/bbl, поэтому в среднесрочной перспективе при отсутствии негативных событий нефтяные котировки будут консолидироваться в районе этой отметки".