Поддержку рублю продолжает оказывать фактор налогового периода - "Нордеа Банк"

Российская валюта в четверг демонстрировала неплохую динамику и по результатам торгового дня умеренно укрепилась на 0.2% в паре с долларом США и 0.3% в паре с евро, в то время как почти все валюты развивающихся стран и стран G10 преимущественно испытывали на себе давление, сообщается в обзоре "Нордеа Банка".

Поддержку рублю продолжает оказывать фактор налогового периода, а основные налоговые выплаты по НДС, акцизам и НДПИ произойдут 26 числа. Доходности по ОФЗ за последнюю неделю заметно снизились, что, по мнению экспертов банка, может говорить о по-прежнему высоком спросе на российские активы.

"Сегодня рубль вполне может сохранить комфортные уровни в основных валютных парах в первой половине дня, - полагают аналитики "Нордеа Банка". - В вечерние часы риском для всех валют развивающихся стран станет выступление Д. Пауэлла на экономическом симпозиуме. На наш взгляд, риторика главы ФРС будет недостаточно мягкой, что способно негативно повлиять на весь блок рисковых активов и на российскую валюту. В то же время вряд ли мы увидим резкое падение, так как Пауэлл, скорее всего, попытается сгладить углы и не разочаровывать рынок, который ждет 4 снижений ключевой ставки в США до середины 2020 года".

Эксперты банка отметили также, что в пятницу центральный банк Китая в очередной раз зафиксировал юань на более слабом уровне (7.0572), что является еще одним негативным фактором для валют развивающихся стран, так как может говорить о недостаточно продуктивных торговых переговорах между США и Китаем. Дальнейшая эскалация торговой войны способна оказать существенное давление на весь блок рисковых активов, полагают в "Нордеа Банке".